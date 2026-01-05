Záhada okolo Evy Borušovičovej (†55): Pravdu si vzala až do HROBU!

BRATISLAVA - Od detstva obklopená príbehmi, po celý život verná sile slova. Eva Borušovičová zanechala výraznú stopu v slovenskej literatúre aj filme a spolu s ňou aj otázniky, ktoré nikdy nechcela nahlas vysloviť.
Eva Borušovičová sa narodila 5. januára 1970 v Leviciach. Už od útleho detstva u nej bolo možné pozorovať výrazný cit pre slovo a rozprávanie. Jej vzťah k písaniu sa formoval ešte pred nástupom na základnú školu, v prostredí bohato naplnenom príbehmi, spomienkami a rozprávačskou tradíciou. „A okrem toho máme v rodine veľkých rozprávačov príbehov. Moja babička má 92 rokov, celkom jasnú myseľ a v hlave osudy mnohých ľudí a celej jednej epochy. Takže som od detstva počúvala, čítala, a potom som začala písať poviedky. Neskôr som pokračovala divadelnými hrami. Na gymnáziu sme ich dokonca naskúšali a hrali,“ povedala v roku 2013 pre SME Eva.
Počas štúdia na gymnáziu sa jej literárny záujem ešte viac prehĺbil. Po maturite sa rozhodla pokračovať v umeleckom vzdelávaní na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na Filmovej a televíznej fakulte najskôr študovala na Katedre filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky. Po úspešnom absolvovaní magisterského stupňa pokračovala v štúdiu na Katedre filmovej a televíznej réžie, kde neskôr absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore Filmová a televízna réžia. Už počas študentských rokov nadobúdala cenné profesionálne skúsenosti. Pracovala v Slovenskej televízii ako scenáristka a dramaturgička detských programov, medzi ktoré patril aj známy cyklus Od Kuka do Kuka.
Neskôr sa presadila aj ako filmová režisérka. Nakrútila tri samostatné celovečerné filmy – Vadí nevadí, Amálka, ja sa zbláznim! a Modré z neba. Práve film Modré z neba sa stal jej hraným debutom a svoju premiéru mal 17. júla 1997 na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary. Láska k písanému slovu výrazne ovplyvnila aj jej osobný život. Práve texty ju spojili s jej budúcim manželom. „Ja som písala články pre internetový magazín inzine a on ich na študijnom pobyte v USA čítal. A jedného dňa sa rozhodol napísať mi, že mu tými textami hovorím z duše. A potom mi už písať neprestal, až kým sa nevrátil na Slovensko a neskôr sme sa po rôznych peripetiách dali dokopy,“ vyjadrila sa pre SME. Eva Borušovičová bola vydatá za uznávaného súdneho lekára Norberta Moravanského, s ktorým vychovávali tri deti. K manželstvu sa opakovane vyjadrovala s nadhľadom a citom.