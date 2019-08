MIMORIADNY ONLINE Vyšetrovací tím vraždy Jána a Martiny: Kočnerova komunikácia odhalila trestnú činnosť štátnych orgánov

Ján Kuciak (†27) a Martina Kušnírová (†27) Zdroj: FB/Ján Kuciak

Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry priniesli aktuálne informácie o stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sledujte s nami naživo tlačovú besedu v Pezinku.

12:20 - Koniec tlačovej besedy.

12:16 - Pôvodná hlaveň z vražednej zbrane bola nájdená v Malom Dunaji v Kolárove.

12:15 - Na otázku, či z mobilu Mariana Kočnera zaistili aj komunikáciu s Petrom Tóthom, ktorý odovzdal podnikateľov telefón, sa prokurátori nevyjadrili.

12:14 - Dôkazy nasvedčujú, že výpoveď Marčeka je akceptovateľná.

12:07 - Z telefónu novinárky Pavly Holcovej, s ktorou Ján Kuciak spolupracoval, potrebovali vyšetrovatelia len časti komunikácie týkajúce sa článkov o talianskej mafii. Na tlačovej besede uviedli, že v pláne nebolo zisťovanie jej zdrojov informácií.

12:04 - "Máme pochybnosti k samotnému priebehu vraždy," povedal prokurátor. Že bol strelcom Miroslav Marček však podľa neho pochybnosti nie sú.

12:02 - Marian Kočner má denne návštevy svojich obhajcov. Odkedy je vo väzbe, uskutočnili sa stovky návštev, povedal prokurátor.

11:58 - Mobilný telefón Mariana Kočnera odovzdal polícii Peter Tóth, potvrdil prokurátor.

11:56 - "Nezaťahujte nás do politických aktivít," povedal prokurátor. Politické záležitosti podľa jeho slov nie sú predmetom konania a nie je to pre nich smerodajné. "Skúmame len to, či sa niekto dopustil trestného konania."

11:55 - Threema bola rozkódovaná v júli.

11:51 - Dôvodom pre obmedzenie počtu ľudí vo vyšetrovacom tíme bol únik informácií.

11:50 - "Lustrovanie prokurátorov nie je jednoduché. S našimi údajmi sa môže policajt oboznamovať za veľmi špeciálnych podmienok," reagoval prokurátor na lustrovanie kolegov.

11:45 - Koľko prokurátorov malo byť lustrovaných, na tlačovej besede nepriblížili.

11:43 - Vyšetrovatelia v súčasnosti stále dávajú dokopy dôkazy, ktoré môžu viesť k usvedčeniu Mariana Kočnera. K dispozícii majú podľa slov prokurátora aj iné dôkazy, ako je komunikácia v aplikácii Threema. Finálna podoba komunikácie bola totiž predložená približne pred mesiacom, zatiaľ čo uznesenie o vznesení obvinenia bolo už v marci.

11:41 - Vyšetrovatelia sledovali komunikáciu Mariana Kočnera od jesenných mesiacov roku 2017 až do obdobia jeho zadržania.

11:40 - "Nikto by v priebehu prípravného konania nemal vedieť, aké dôkazy sú zabezpečené," vyjadril sa prokurátor k tomu, že médiá publikovali úryvky údajnej komunikácie Mariana Kočnera.

11:39 - V rámci vyšetrovania sa venovali mobilom všetkých obvinených.

11:38 - Alena Zsuzsová mala komunikovať aj s vysokopostavenými politikmi. Prokurátor sa však k tomu, čo našli v jej mobilnom telefóne, nevyjadril.

11:37 - Okrem novinárov boli lustrovaní aj kolegovia vyšetrovateľov a prokurátorov.

11:35 - Pri obvinených ide o podozrenie z vykonania najmenej štyroch vrážd - a to Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej, Petra Molnára a Lázslóa Basternáka. Taktiež o podozrenie z príprav troch vrážd.

11:35 - Prokurátori uviedli, že zbraň, ktorou zastrelili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, sa nenašla. “Bola upravovaná, máme jej pôvodnú časť, hlaveň, ale zbraň sa nepodarilo nájsť,” povedali.

11:33 - Trestné činy, ktorých sa mali dopustiť predstavitelia štátnych orgánov, prokurátor nešpecifikoval.

11:30 - Zaistených správ je podľa prokurátora niekoľko desiatok tisíc. "Analýza musí byť podrobná, vo vzťahu k niektorým dielčím skutkom je vedené trestné konanie," povedal.

11:27 - "Sme v úvodnom štádiu trestného konania, odporúčam ľuďom, ktorých sa táto komunikácia týka, aby svoju činnosť prišli vysvetliť," povedal prokurátor s tým, že neskôr to môže byť v ich neprospech. "V tomto štádiu neboli zatiaľ osoby vypočuté, a to z taktických dôvodov," dodal. Z komunikácie Mariana Kočnera totiž vyšetrovatelia získali poznatky, ktoré hovoria o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov.

11:24 - "Zatiaľ dôkazy nasvedčujú, že ostaneme v rozsahu, v ktorom sme teraz. Jeden nikdy nevie," odpovedal dozorujúci prokurátor na otázku, či budú v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky vznesené do konca vyšetrovania ďalšie obvinenia.

11:22 - K pravosti medializovanej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou sa prokurátor odmietol vyjadril. Komunikácia, ktorú majú k dispozícii vyšetrovatelia, bola podľa prokurátora získaná zákonným spôsobom.

11:21 - V prípade vyšetrovatelia uvažovali aj nad tým, žeby obvinených posudzovali ako zločineckú skupinu. „Títo ľudia nemajú také väzby medzi sebou a nespĺňajú podmienky podľa zákona, aby sa dali súdiť ako organizovaná skupina," reagoval prokurátor.

11:20 - "Pokiaľ ide o Mariana K., zatiaľ nemáme také dôkazy, ktoré by nás presvedčili o tom, že tento človek si túto vraždu skutočne objednal," zaznelo na tlačovej besede.

11:17 - "Strelcom a vrahom bol Miroslav M.," povedal dozorujúci prokurátor s tým, že aj naďalej pretrvávajú nejaké pochybnosti.

11:14 - Prokurátor sa vyjadril aj k odobratiu telefónu novinárky Pavly Holcovej. Podľa jeho slov išlo o legitímny krok.

11:13 - "Práve v tomto období sa budú stupňovať snahy o spochybnenie nás, ako vyšetrovacieho tímu," upozornil prokurátor.

11:12 - Bödör mal podľa prokurátora informáciu o plánovaných úkonoch a pripravil sa na to.

11:11 - Prokurátor povrdil, že vydal súhlas na zadržanie Norberta Bödöra. "Je pravdou, že po prerokovaní veci som osobne udelil súhlas so zadržaním osoby a s ďalšími úkonmi," povedal.

11:10 - Prokurátor sa vyjadril, že dochádza k spochybňovaniu vyšetrovania prípadu zo strany politikov, ale aj niektorých médií. Podľa neho sú útoky bezdôvodné.

11:06 - V septembri by mala byť podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd.

11:02 - Vyšetrovaniu je neustále venovaná pozornosť, vyšetrovanie je vykonávané plynulo a bez akýchkoľvek prieťahov, tvrdí dozorujúci prokurátor.

11:00 - Plánovaný začiatok tlačovej besedy.

Vražda vo Veľkej Mači

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú popravili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Z brutálnej vraždy je obvinených päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Miroslav Marček a Zoltán Andruskó.

Po likvidácii mladej dvojice sa na povrch vynárajú stále znepokojivejšie informácie. Do ulíc preto vyšli desaťtisíce Slovákov, ktorí žiadali okrem iného spravodlivé vyšetrenie zločinu. Občianska iniciatíva Za slušné Slovensko plánuje zorganizovať aj ďalšie zhromaždenia, ako reakciu na nedávno zverejnenú komunikáciu Mariana Kočnera.

Po vražde novinára a jeho snúbenice vyšli do ulíc desaťtisíce ľudi. Zdroj: Miro Vacula

Ten pomocou šifrovanej aplikácie Threema komunikoval s ďalšou obvinenou Alenou Zsuzsovou. Podľa správ sa Kočner údajne stretával aj s vysokopostavenými politikmi.

Napríklad s vtedajším premiérom Robertom Ficom, šéfom vládneho Mostu Bélom Bugárom, prostredníctvom svojej volavky už spomínanej Aleny mal komunikovať aj s predsedom vlády Andrejom Dankom. Viac sa dočítate aj TU.