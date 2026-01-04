Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Zmiešajte BIELIDLO s vodou a pite pivo: Hlavný lekár krajiny šokoval bizarnými radami, ako prežiť blackout!

Ilustračné foto
LONDÝN - Britov zaskočili bizarné tipy na prežitie od hlavného lekára. V prípade rozsiahleho blackoutu by obyvatelia Británie mali dezinfikovať dažďovú vodu či vodu z nádrží pomocou neparfumovaného bielidla. Úrady zároveň odporúčajú nízkoalkoholické pivo do 1,2 percenta alkoholu ako núdzový zdroj tekutín, ktorý nespôsobuje dehydratáciu.

Britská vláda zverejnila scenáre pre prípad celonárodného výpadku elektriny, ktoré obsahujú odporúčania, ktoré môžu na prvé počutie pôsobiť šokujúco. Obyvateľom by sa v takom prípade odporúčalo dezinfikovať vodu pomocou bežného bielidla alebo v krajnom prípade siahnuť po nízkoalkoholickom pive ako zdroji tekutín. Píšu o tom noviny Daily Mail.

Rady by v rozhlasovom vysielaní BBC tlmočili hlavní zdravotnícki predstavitelia krajiny vrátane hlavného lekára Anglicka Chrisa Whittyho. Podľa nich boli odporúčania vypracované odborníkmi s cieľom ochrániť zdravie verejnosti. Zároveň by ľudia boli vyzvaní, aby vodou neplytvali a používali ju výhradne na pitie, umývanie rúk a prípravu jedla. Ak by z kohútikov stále tiekla studená voda, bola by podľa odporúčaní bezpečná na pitie.

Ak by došlo k dlhodobému výpadku elektriny a prerušeniu dodávok vody, ľudia by mali využívať alternatívne zdroje, ako je dažďová voda, jazerá či nádrže. Pred pitím by sa mala voda prefiltrovať cez textíliu a následne dezinfikovať neparfumovaným bielidlom v pomere približne štvrť čajovej lyžičky na 10 litrov vody. Po 15 minútach by mala byť voda bezpečná na pitie.

Ilustračné foto

„Uvedomujem si, že rady, ktoré vám dávam, môžu znieť zvláštne a že vás môže znepokojovať pitie vody obsahujúcej bielidlo,“ uvádza sa v pripravenom vyhlásení hlavných zdravotníckych predstaviteľov. „Pamätajte však, že tieto odporúčania boli vytvorené lekármi a vedcami, aby vás a vaše rodiny udržali v bezpečí a zdraví, pokiaľ ich budete dôsledne dodržiavať.“

Úrady zároveň upozorňujú, že bežné alkoholické nápoje spôsobujú dehydratáciu, no nápoje s obsahom alkoholu do 1,2 percenta tento efekt nemajú a môžu poslúžiť ako núdzová náhrada vody.

Celonárodný blackout považujú za veľmi nepravdepodobný

V prípade rozsiahleho výpadku by pravdepodobne zlyhali aj mobilné siete a internet, preto by sa verejnosť mala spoliehať najmä na batériové alebo solárne rádiá. Vláda zdôrazňuje, že celonárodný blackout je veľmi nepravdepodobný, no zverejnenie odporúčaní považuje za súčasť prípravy na mimoriadne situácie. 

V prvý deň výpadku by zdravotnícki predstavitelia v rozhlasovom vysielaní vyzývali ľudí, aby pozorne počúvali a ideálne si informácie zapisovali. Odkazy by sa pravidelne opakovali a mali by slúžiť ako základné usmernenie v oblasti vody, potravín a výživy.

Hoci Spojené kráľovstvo zatiaľ nikdy nezažilo celoplošný výpadok elektriny, aktuálne mrazivé počasie a sneženie v niektorých oblastiach zvyšujú riziko lokálnych výpadkov a narušenia základných služieb.

