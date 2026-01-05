BIZARNÉ FOTO českého páriku: Partnerke (21) známeho herca (49) prekrývala prsia len... To VÁŽNE?!

PRAHA - Český herec Jiří Ployhar opäť šokuje internet. Na sociálnych sieťach zverejnil bizarné foto so svojou o 28 rokov mladšou partnerkou Laurou.
Český herec Jiří Ployhar opäť rozvíril vody sociálnych sietí. Tentoraz sa postaral o poriadny rozruch netradičným novoročným prianím. Spolu so svojou výrazne mladšou partnerkou Laurou zverejnil fotografiu, ktorá sa len tak nevidí.
Na snímke pózujú herec so svojou 21-ročnou priateľkou úplne nahí. Intímne partie síce neukazujú, no pozornosť okamžite pritiahol detail, ktorý pôsobí prinajmenšom nezvyčajne. Laurine prsia na fotografii zakrýval domáci miláčik, konkrétne mačka. Spomínaná fotografia rozdelila verejnosť. Zatiaľ čo ju niektorí považujú za vtipnú a originálnu, iní hovoria o zbytočnom exhibicionizme.
Medzi reakciami sa však objavili aj pozitívne ohlasy z hereckej brandže – napríklad srdiečko v komentároch od herečky Jany Bernáškovej. Nechýbali ani ironické poznámky. Jeden z komentujúcich si vystrelil z herca tvrdením, že pózuje s vlastnou dcérou. Ployhar však ukázal, že má nadhľad – žart ocenil lajkom.
Vzťah herca s mladou Laurou nie je novinkou. Dvojica sa spolu objavuje už niekoľko mesiacov. Lauru si ale niektorí ľudia spočiatku mýlili s jeho dcérou. Herec však neskôr uviedol veci na pravú mieru. Laura je jeho partnerka, ktorú spoznal pri práci na filme. Mladá blondínka pôsobila v produkcii a Ployhar ju podľa vlastných slov zaujal najmä svojím šarmom.
