Vyhlásili smútok! Pri útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubáncov, uviedla Havana

HAVANA - Pri sobotňajšom americkom útoku na Venezuelu zahynulo 32 členov kubánskych bezpečnostných zložiek a tajných služieb, uviedla podľa agentúry Reuters kubánska vláda v nedeľnom vyhlásení. Na dnešok a utorok kubánska vláda vyhlásila dva dni smútku s tým, že informácie ohľadom pohrebu zabitých budú oznámené neskôr. Americké sily pri sobotňajšom nečakanom útoku na Caracas zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviezli ich do USA.
"Verní svojim záväzkom v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčania svoju povinnosť dôstojne a hrdinsky a padli po ľútom odpore v priamom boji s útočníkmi alebo v dôsledku bombardovania zariadenia," cituje agentúra AP z vyhlásenia. Kuba poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, keď sa dostal k moci.
Kuba z Venezuely dovážala dotovanú ropu
O zabití veľkého množstva kubánskych členov Madurovej ochranky v noci na dnes hovoril už americký prezident Donald Trump. Venezuela pod vládou prezidenta Madura bola hlavným spojencom kubánskeho režimu. Kuba z Venezuely dovážala dotovanú ropu, pričom svojmu partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenstva či zdravotníctva.