MIMORIADNY ONLINE Boje pokračujú! Pri ruskom útoku na Kyjev zahynuli dvaja ľudia

KYJEV - Pri ruskom vzdušnom útoku zahynuli v noci na dnes v Kyjeve a okolí dvaja ľudia, píše agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinské vojenské úrady. O nebezpečenstve ruských úderov informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko okolo 1:00 miestneho času (2:00 SEČ). Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:00 Ukrajina doposiaľ každý deň v roku 2026 podnikla dronové útoky na Moskvu, vyplýva z údajov zverejnených ruským ministerstvom obrany. Informuje správa agentúry Reuters. Do nedeľňajšej polnoci ruské protivzdušné systémy zničili 57 dronov nad Moskovskou oblasťou z celkového počtu 437 zostrelených nad Ruskom, uviedlo ministerstvo na platforme Telegram. Ukrajina sa k tomu bezprostredne nevyjadrila, no Kyjev čoraz častejšie používa drony s dlhým doletom na útoky hlboko vo vnútrozemí Ruska. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto útokov je narušiť logistiku armády, energetickú infraštruktúru, zvýšiť náklady na vojnové úsilie Moskvy a reagovať na opakované ruské raketové a dronové útoky.
Zničených niekoľko domov
V oblasti mesta Fastiv v Kyjevskej oblasti zahynul pri ruskom útoku muž narodený v roku 1951, uviedol na Telegrame šéf vojenskej správy tejto oblasti Mykola Kalašnik. Pri útoku bolo podľa neho zničených niekoľko domov vrátane viacpodlažnej obytnej budovy. Druhý človek zahynul pri útoku v Obolonskej štvrti v Kyjeve, uviedol na Telegrame šéf vojenskej správy mesta Tymur Tkačenko. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ruská armáda opakovane útočí na civilnú infraštruktúru a iné nevojenské ciele.