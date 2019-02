REPORTÁŽ talianskej novinárky o vražde Kuciaka: Bol sledovaný, špehovaný a odpočúvaný

Peter Bárdy, šéfredaktor Aktualít, kde Kuciak pracoval, tvrdí, že "Kuciak bol nebezpečnejší ako polícia a Marian Kočner si to uvedomoval".

Ján Kuciak písal o kontroverzných slovenských podnikateľoch, akými bol Marian Kočner, ale aj o aktivitách talianskych podnikateľov na východnom Slovensku, spájaných médiami s mafiou, a o väzbách jedného z nich na už bývalého premiéra Roberta Fica. Že Kuciak písal aj o kalábrijskej mafii 'Ndranghete, pripomína vo svojej reportáži aj talianska novinárka Mazzolaová.

Sledovaný a špehovaný

"Fotografie, ktoré sme získali, dokazujú, že Ján Kuciak bol predtým, ako ho vo februári zavraždili, sledovaný a špehovaný," uviedla novinárka. Kuciaka pred vraždou podľa Denníka N sledoval bývalý novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Peter Tóth.

Po zadržaní Aleny Zsuzsovej obvinenej z objednania vraždy sa prihlásil na polícii a začal s ňou spolupracovať ako utajený svedok. Odovzdať jej mal aj tieto fotografie. Okrem Kuciaka mal sledovať na pokyn Mariana Kočnera aj ďalších novinárov.

Tóth podľa denníka vypovedal, že Kočner si ho najal na sledovanie novinárov preto, aby zistil, či nerobia niečo zlé, za čo by ich potom mohol verejne diskreditovať. "Zo záberov je však zrejmé, že dokumentujú bežný Kuciakov deň. Sú urobené na autobusovej zastávke, keď ide Kuciak do alebo z práce, alebo pred redakciou Aktualít. Vyzerá to preto skôr, že niekto mapoval jeho denný režim," tvrdí Denník N.

Je za všetkým Kočner?

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári minulého roka v obci Veľká Mača. Polícia v septembri zadržala a obvinila z dvojnásobnej vraždy štyri osoby, Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa. Na začiatku vyšetrovania ako motív činu označili policajti Kuciakovu investigatívnu prácu.

Zsuzsová je označovaná za osobu blízku podnikateľovi Marianovi Kočnerovi, ktorý je podľa nepotvrdených informácií podozrivý z objednávky Kuciakovej vraždy. Polícia Zsuzsuovú v januári spolu ďalšími tromi osobami obvinila aj z podielu na úkladnej vražde niekdajšieho primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, ktorý bol zastrelený v roku 2010. Zsuszová cez sociálne siete komunikovala s viacerými vplyvnými ľuďmi. Napríklad s Martinom Glváčom, Jurajom Drobom, Andrejom Dankom či s Borisom Kollárom.

Vražda poznačila celé Slovensko

Vražda vyvolala najväčšie demonštrácie od pádu komunizmu v roku 1989 a tiež politickú krízu. V záujme jej riešenia premiér Robert Fico v marci podal demisiu. Trojčlenná koalícia sa potom dohodla na zostavení nového kabinetu, v ktorom zostala väčšina ministrov predchádzajúcej vlády. Premiérom sa stal podpredseda Ficovej strany Peter Pellegrini. Dozvuky pocítili aj Robert Kaliňák či Robert Krajmer, ktorí už nie sú na svojich postoch. Skončil aj policajný prezident Tibor Gašpar, okolo ktorého sa teraz vynorila nová kauza okolo lustrovania Jána Kuciaka.