Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Žiadna priateľská návšteva ani invázia: TOTO je skutočný a prekvapivý spôsob, akým stretneme mimozemšťanov!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

USA - Prvý kontakt s mimozemšťanmi možno nebude idylický ani filmový. Podľa novej teórie by sme mohli zaznamenať civilizáciu na pokraji kolapsu – hlučnú, chaotickú a zúfalo volajúcu o pomoc. Vesmír sa tak predstaví v svojej najdramatickejšej podobe.

Vedec vysvetlil, ako by podľa neho mohol vyzerať prvý kontakt ľudstva s mimozemským životom. Ak odhliadneme od niekoľkých výnimočných filmov, v ktorých sú mimozemšťania zobrazení ako priateľské a neškodné bytosti, napríklad v snímkach E.T. či Paul, väčšina hollywoodskych príbehov naznačuje, že prvé stretnutie s cudzou civilizáciou by bolo skôr drastické než idylické.

Mimozemský život už v roku 2026?

Možno sa nikdy nedozvieme, akí mimozemšťania v skutočnosti sú, no napriek tomu je zvláštne, že ani tie najvýkonnejšie teleskopy NASA, vrátane Jamesovho Webbovho vesmírneho teleskopu, zatiaľ nezaznamenali presvedčivé známky mimozemského života. Ak ste priaznivcom Baby Vangy, slepej bulharskej mystičky, možno si spomeniete na jej predpoveď, podľa ktorej sa mali mimozemšťania svetu odhaliť práve v roku 2026.

DESIVÉ proroctvá Baby Vangy na rok 2026! Prichádza 3. svetová vojna, ale to nie je najhoršie: Mimozemská loď nad Zemou? Prečítajte si tiež

DESIVÉ proroctvá Baby Vangy na rok 2026! Prichádza 3. svetová vojna, ale to nie je najhoršie: Mimozemská loď nad Zemou?

Ak by sa však mimozemský život predsa len prejavil, či už niekde vo vesmíre, alebo by sa ukázalo, že tu bol ukrytý už dávno, ako to naznačovalo jedno z nedávnych pozorovaní UFO, astrofyzik Dr. David Kipping z Kolumbijskej univerzity tvrdí, že vie, akým spôsobom by sa tak mohlo stať. Predstavil novú teóriu, ktorú nazval eschatiánska hypotéza, ako informuje LadBible. Názov pravdepodobne vychádza zo slova eschaton, označujúceho koniec sveta. Znie to hrozivo, no našťastie tentoraz nejde o zánik Zeme.

Kolaps alebo idylka?

Vo videu zverejnenom na YouTube Dr. Kipping vysvetľuje: „Hollywood nás naučil očakávať dva typy mimozemského kontaktu – buď nepriateľskú inváziu, alebo láskavú civilizáciu, ktorá ľudstvu prinesie múdrosť a poznanie. Eschatiánska hypotéza však nepredpokladá ani jedno z toho. Podľa nej by prvý kontakt prebehol s civilizáciou, ktorá sa nachádza v posledných fázach vlastného zániku – s civilizáciou, ktorá sa pred koncom ešte zúfalo a chaoticky prejavuje.“

Vedci bijú na poplach: Vo vesmíre na nás číha väčšia hrozba ako asteroidy! Hrozí poriadna katastrofa Prečítajte si tiež

Vedci bijú na poplach: Vo vesmíre na nás číha väčšia hrozba ako asteroidy! Hrozí poriadna katastrofa

Podstata tejto hypotézy spočíva v myšlienke, že prvá mimozemská civilizácia, ktorú zaznamenáme, bude s najväčšou pravdepodobnosťou taká, ktorá práve kolabuje. Vedec to prirovnáva k hviezdam – tie totiž krátko pred zánikom žiaria najintenzívnejšie, a preto sú aj najľahšie pozorovateľné zo Zeme. Podobne by sa mohli správať aj technologicky vyspelé civilizácie.

Vo vesmíre nie sme sami, tvrdí

„Mali by sme očakávať, že prvý zachytený signál mimozemskej civilizácie bude pochádzať od niekoho, kto je nezvyčajne hlučný,“ vysvetľuje Kipping. „Ich správanie bude pravdepodobne neštandardné, no práve ich extrémna aktivita z nich robí najpravdepodobnejších kandidátov na objavenie.“

Takzvaný „extrémny stav nerovnováhy“, napríklad rýchla klimatická zmena alebo jadrová vojna na domovskej planéte mimozemšťanov – by podľa neho výrazne zvyšoval šancu, že ich existenciu dokážeme zaznamenať aj zo Zeme.

ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ? Prečítajte si tiež

ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?

Ako názorný príklad uvádza: „Ak by sme na Zemi odpálili všetky jadrové zbrane, zažiarili by sme ako vianočný stromček viditeľný pre celú galaxiu.“ Takýto scenár by bol mimoriadne pochmúrnym dôkazom toho, že vo vesmíre nie sme sami. Dr. Kipping zároveň naznačil, že aj slávny signál Wow!, zachytený vedcami v roku 1977, mohol byť v skutočnosti poslednou zúfalou prosbou o pomoc od civilizácie, ktorá stála na prahu vlastného zániku.

Viac o téme: StretnutieKolapsTeóriaMimozemský život
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jednovaječné dvojčatá zdieľajú jedného
Jednovaječné dvojčatá šokujú svet: Zdieľajú jedného muža, posteľ aj plány na spoločné tehotenstvo!
Zaujímavosti
Tichá IGNORÁCIA! Jazvečík sa
Tichá IGNORÁCIA! Jazvečík sa otočil chrbtom k majiteľke, aby ju potrestal: Skutočný dôvod jeho trucovania? Zasmejete sa
Zaujímavosti
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť penisu: Páni, nepreceňujte sa! Ženy si vystačia aj s TÝMITO centimetrami
Zaujímavosti
Proroctvo japonskej Baby Vangy
Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Správy
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Správy
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Prominenti

Domáce správy

Sledujete aktuálne dianie pozorne?
Sledujete aktuálne dianie pozorne? Otestujte sa v KVÍZE o udalostiach minulého týždňa!
Domáce
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Čelná zrážka na
AKTUÁLNE Čelná zrážka na východe Slovenska! Cesta je NEPREJAZDNÁ: Desivé FOTO, hlásia množstvo zranených
Domáce
Pravoslávni kresťania na Slovensku sa pripravujú na Vianoce: Začína duchovná príprava a pôst
Pravoslávni kresťania na Slovensku sa pripravujú na Vianoce: Začína duchovná príprava a pôst
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Zmiešajte BIELIDLO s vodou a pite pivo: Hlavný lekár krajiny šokoval bizarnými radami, ako prežiť blackout!
Zahraničné
Nicolas Aujula predpovedal budúcnosť
ZNEPOKOJIVÉ! Jasnovidec, ktorý predpovedal Covid, varuje pred rokom 2026: Záhadná choroba, PÁD Trumpa a UFO
Zahraničné
Ľudia zapaľujú sviečky a
Švajčiarske úrady identifikovali všetky obete požiaru v lyžiarskom stredisku
Zahraničné
Štart tajnej družice Kozmos
Šokujúca správa z Ruska: Moskva pred inváziou vyslala na obežnú dráhu ničivú jadrovú zbraň! TOTO je jej úloha
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri BIZARNÉ FOTO českého páriku:
BIZARNÉ FOTO českého páriku: Partnerke (21) známeho herca (49) prekrývala prsia len... To VÁŽNE?!
Domáci prominenti
Eva Borušovičová
Záhada okolo Evy Borušovičovej (†55): Pravdu si vzala až do HROBU!
Osobnosti
Miley Cyrus s mamou
Miley Cyrus s mamou na červenom koberci: FOTO Vyzerali ako SESTRY!
Zahraniční prominenti
Obrovská radosť slovenskej speváčky:
Obrovská radosť slovenskej speváčky: So známym futbalistom čakajú druhé dieťa!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žiadna priateľská návšteva ani
Žiadna priateľská návšteva ani invázia: TOTO je skutočný a prekvapivý spôsob, akým stretneme mimozemšťanov!
Zaujímavosti
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť penisu: Páni, nepreceňujte sa! Ženy si vystačia aj s TÝMITO centimetrami
Zaujímavosti
Tešíte sa, že denne
Tešíte sa, že denne urobíte dosť krokov? Len či ich robíte správne: Pýtajú sa vedci so šokujúcimi zisteniami
vysetrenie.sk
Jednovaječné dvojčatá zdieľajú jedného
Jednovaječné dvojčatá šokujú svet: Zdieľajú jedného muža, posteľ aj plány na spoločné tehotenstvo!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Úchvatný boj o finále: Švédi a Fíni predviedli šou, na ktorú sa bude dlho spomínať
VIDEO Úchvatný boj o finále: Švédi a Fíni predviedli šou, na ktorú sa bude dlho spomínať
MS v hokeji do 20 rokov
Novak Djokovič oznámil zásadné rozhodnutie: Pre mňa je táto kapitola uzavretá
Novak Djokovič oznámil zásadné rozhodnutie: Pre mňa je táto kapitola uzavretá
ATP
VIDEO Slafkovský strelil vedúci gól a to nebolo všetko: Slovenská hviezda Montrealu opäť zažiarila
VIDEO Slafkovský strelil vedúci gól a to nebolo všetko: Slovenská hviezda Montrealu opäť zažiarila
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava

Kariéra a motivácia

Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce

Technológie

Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Návody
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Veda a výskum
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Návody
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Návody

Bývanie

Štvrť milovali, no chceli žiť inak. Architekti im vytvorili také perfektné bývanie, aby vytrvalo aj budúcnosť
Štvrť milovali, no chceli žiť inak. Architekti im vytvorili také perfektné bývanie, aby vytrvalo aj budúcnosť
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začiatkom roka mi prišiel do života starší muž: Myslela som si, že ho milujem, no vyviedol ma z omylu
Partnerské vzťahy
Začiatkom roka mi prišiel do života starší muž: Myslela som si, že ho milujem, no vyviedol ma z omylu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
POROVNANIE Minimálna mzda u
Domáce
POROVNANIE Minimálna mzda u nás narástla! TABUĽKA Oproti Číne sme boháči, Nemcom však môžeme len závidieť
Sledujete aktuálne dianie pozorne?
Domáce
Sledujete aktuálne dianie pozorne? Otestujte sa v KVÍZE o udalostiach minulého týždňa!
Ilustračné foto
Zahraničné
Zmiešajte BIELIDLO s vodou a pite pivo: Hlavný lekár krajiny šokoval bizarnými radami, ako prežiť blackout!
Nicolas Aujula predpovedal budúcnosť
Zahraničné
ZNEPOKOJIVÉ! Jasnovidec, ktorý predpovedal Covid, varuje pred rokom 2026: Záhadná choroba, PÁD Trumpa a UFO

Ďalšie zo Zoznamu