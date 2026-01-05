Žiadna priateľská návšteva ani invázia: TOTO je skutočný a prekvapivý spôsob, akým stretneme mimozemšťanov!

USA - Prvý kontakt s mimozemšťanmi možno nebude idylický ani filmový. Podľa novej teórie by sme mohli zaznamenať civilizáciu na pokraji kolapsu – hlučnú, chaotickú a zúfalo volajúcu o pomoc. Vesmír sa tak predstaví v svojej najdramatickejšej podobe.
Vedec vysvetlil, ako by podľa neho mohol vyzerať prvý kontakt ľudstva s mimozemským životom. Ak odhliadneme od niekoľkých výnimočných filmov, v ktorých sú mimozemšťania zobrazení ako priateľské a neškodné bytosti, napríklad v snímkach E.T. či Paul, väčšina hollywoodskych príbehov naznačuje, že prvé stretnutie s cudzou civilizáciou by bolo skôr drastické než idylické.
Mimozemský život už v roku 2026?
Možno sa nikdy nedozvieme, akí mimozemšťania v skutočnosti sú, no napriek tomu je zvláštne, že ani tie najvýkonnejšie teleskopy NASA, vrátane Jamesovho Webbovho vesmírneho teleskopu, zatiaľ nezaznamenali presvedčivé známky mimozemského života. Ak ste priaznivcom Baby Vangy, slepej bulharskej mystičky, možno si spomeniete na jej predpoveď, podľa ktorej sa mali mimozemšťania svetu odhaliť práve v roku 2026.
DESIVÉ proroctvá Baby Vangy na rok 2026! Prichádza 3. svetová vojna, ale to nie je najhoršie: Mimozemská loď nad Zemou?
Ak by sa však mimozemský život predsa len prejavil, či už niekde vo vesmíre, alebo by sa ukázalo, že tu bol ukrytý už dávno, ako to naznačovalo jedno z nedávnych pozorovaní UFO, astrofyzik Dr. David Kipping z Kolumbijskej univerzity tvrdí, že vie, akým spôsobom by sa tak mohlo stať. Predstavil novú teóriu, ktorú nazval eschatiánska hypotéza, ako informuje LadBible. Názov pravdepodobne vychádza zo slova eschaton, označujúceho koniec sveta. Znie to hrozivo, no našťastie tentoraz nejde o zánik Zeme.
Kolaps alebo idylka?
Vo videu zverejnenom na YouTube Dr. Kipping vysvetľuje: „Hollywood nás naučil očakávať dva typy mimozemského kontaktu – buď nepriateľskú inváziu, alebo láskavú civilizáciu, ktorá ľudstvu prinesie múdrosť a poznanie. Eschatiánska hypotéza však nepredpokladá ani jedno z toho. Podľa nej by prvý kontakt prebehol s civilizáciou, ktorá sa nachádza v posledných fázach vlastného zániku – s civilizáciou, ktorá sa pred koncom ešte zúfalo a chaoticky prejavuje.“
Vedci bijú na poplach: Vo vesmíre na nás číha väčšia hrozba ako asteroidy! Hrozí poriadna katastrofa
Podstata tejto hypotézy spočíva v myšlienke, že prvá mimozemská civilizácia, ktorú zaznamenáme, bude s najväčšou pravdepodobnosťou taká, ktorá práve kolabuje. Vedec to prirovnáva k hviezdam – tie totiž krátko pred zánikom žiaria najintenzívnejšie, a preto sú aj najľahšie pozorovateľné zo Zeme. Podobne by sa mohli správať aj technologicky vyspelé civilizácie.
Vo vesmíre nie sme sami, tvrdí
„Mali by sme očakávať, že prvý zachytený signál mimozemskej civilizácie bude pochádzať od niekoho, kto je nezvyčajne hlučný,“ vysvetľuje Kipping. „Ich správanie bude pravdepodobne neštandardné, no práve ich extrémna aktivita z nich robí najpravdepodobnejších kandidátov na objavenie.“
Takzvaný „extrémny stav nerovnováhy“, napríklad rýchla klimatická zmena alebo jadrová vojna na domovskej planéte mimozemšťanov – by podľa neho výrazne zvyšoval šancu, že ich existenciu dokážeme zaznamenať aj zo Zeme.
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?
Ako názorný príklad uvádza: „Ak by sme na Zemi odpálili všetky jadrové zbrane, zažiarili by sme ako vianočný stromček viditeľný pre celú galaxiu.“ Takýto scenár by bol mimoriadne pochmúrnym dôkazom toho, že vo vesmíre nie sme sami. Dr. Kipping zároveň naznačil, že aj slávny signál Wow!, zachytený vedcami v roku 1977, mohol byť v skutočnosti poslednou zúfalou prosbou o pomoc od civilizácie, ktorá stála na prahu vlastného zániku.