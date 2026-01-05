Trump vyhlásil, že USA riadia Venezuelu po zatknutí Madura: Jeho zvrhnutie údajne nie je postačujúce

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu trval na tom, že USA „riadia“ Venezuelu po zatknutí prezidenta Nicolása Madura. Podľa jeho slov sa Spojené štáty zároveň zaoberajú aj dočasným vedením Caracasu. Informuje agentúra AFP.
„Zaoberáme sa ľuďmi, ktorí práve zložili prísahu. Nepýtajte sa ma, kto je vo vedení, pretože keď vám odpoviem, bude to veľmi kontroverzné,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube lietadla Air Force One. „Znamená to, že ju riadime my,“ ozrejmil podľa francúzskej agentúry.
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová medzitým viedla v nedeľu svoje prvé zasadnutie kabinetu, odkedy americké jednotky v sobotu zatkli prezidenta krajiny, ukázali zábery štátnej televízie VTV. „Považujeme za prioritu smerovať k vyváženým vzťahom medzi USA a Venezuelou, založeným na vzájomnom rešpekte,“ napísala Rodriguezová na platforme Telegram. „Pozývame preto vládu USA k spoločnej spolupráci na pláne... zameranom na spoločný rozvoj,“ dodala.
Kuba je na pokraji pádu
Trump v nedeľu zároveň vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Pre Havanu bude náročné „vydržať“ bez venezuelskej ropy, povedal. „Nemyslím si, že potrebujeme podniknúť akékoľvek kroky. Vyzerá to tak, že padne,“ vyhlásil Trump. Americký líder okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura. Podľa údajov kubánskej vlády ide o 32 Kubáncov.
Prezident USA na palube lietadla takisto opätovne zdôraznil, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. „Z hľadiska národnej bezpečnosti potrebujeme Grónsko,“ povedal Trump novinárom. Došlo k tomu napriek výzvam dánskej premiérky Mette Frederiksenovej na zastavenie „vyhrážok“ namierených voči autonómnemu územiu Dánska. Republikán okrem toho varoval Irán pred „tvrdým zásahom“, ak počas protestov v krajine zahynú ďalší demonštranti. „Sledujeme to veľmi pozorne. Ak začnú zabíjať ľudí tak, ako v minulosti, myslím si, že Spojené štáty ich veľmi tvrdo zasiahnu,“ povedal Trump novinárom. Protesty sa v Iráne začali 28. decembra, pričom ich vyvolala ekonomická situácia v krajine. Podľa oficiálnych správ pri nich zahynulo už najmenej 12 ľudí vrátane členov bezpečnostných síl.
Zvrhnutie venezuelského prezidenta bolo dôležité, ale nepostačujúce
Predstaviteľ venezuelskej opozície Edmundo González Urrutia vyhlásil v nedeľu, že zvrhnutie prezidenta krajiny Nicolása Madura americkými silami bolo „dôležitým krokom“. Podotkol však, že to nestačí na to, aby sa krízou zasiahnutá krajina vrátila k „normálnemu“ fungovaniu. Informuje správa agentúry AFP. Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Maduro sa v New Yorku postaví pred súd, kde bude súdený za trestné činy v súvislosti s drogami.
„Tento moment predstavuje dôležitý krok, ale nie je postačujúci,“ uviedol Urrutia v príspevku na platforme Instagram z exilu v Španielsku. Podľa jeho slov sa krajina môže vrátiť k normálnemu fungovaniu len vtedy, keď „budú prepustení všetci Venezuelčania, ktorí boli z politických dôvodov zbavení slobody,“ a keď sa budú rešpektovať výsledky volieb z roku 2024, v ktorých podľa svojich tvrdení zvíťazil.
Opozícia označuje voľby za zmanipulované a tvrdí, že víťazom sa stal s pohodlným náskokom Urrutia. Na podporu tohto vyhlásenia zverejnila na internete aj tisíce odfotografovaných hlasovacích lístkov, ktoré získali jej pozorovatelia. Madurovo sporné znovuzvolenie sa stretlo aj s kritikou medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Vo Venezuele viedlo k tvrdo potláčaným masovým protivládnym protestom. Samotný 76-ročný González Urrutia odišiel v septembri do Španielska, kde požiadal o politický azyl. Uchýlil sa tam po tom, ako na neho venezuelská vláda vydala zatykač a ponúkla 100.000 dolárov za jeho dolapenie.
Madrid a viacero latinskoamerických štátov odsúdilo vojenský zásah vo Venezuele
Španielsko spolu so skupinou piatich latinskoamerických krajín odsúdili vojenský zásah USA vo Venezuele, v rámci ktorého došlo k zatknutiu prezidenta Nicolása Madura. Krajiny to označili za porušenie medzinárodného práva, informuje agentúra DPA. „Vyjadrujeme hlboké znepokojenie a odmietame vojenské operácie, ktoré sa podnikli jednostranne na venezuelskom území a ktoré sú v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva,“ uviedli vlády Brazílie, Čile, Kolumbie, Mexika, Španielska a Uruguaja v nedeľu v spoločnom vyhlásení. Zdôraznili tiež, že Washington nerešpektoval „suverenitu a územnú celistvosť“ Venezuely.
Situácia vo Venezuele sa musí vyriešiť prostredníctvom dialógu, „bez vonkajších zásahov“ a v súlade s vôľou venezuelského ľudu, uvádza sa vo vyhlásení. Signatári takisto vyjadrili obavy z akýchkoľvek pokusov o prevzatie kontroly nad venezuelskými úradmi či kľúčovými prírodnými zdrojmi krajiny. Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Maduro sa v New Yorku postaví pred súd, kde bude súdený za trestné činy v súvislosti s drogami. Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty budú dočasne „riadiť“ Venezuelu, pričom zdôraznil jej ekonomický potenciál v oblasti ropného priemyslu, píše DPA.