Miley Cyrus s mamou na červenom koberci: FOTO Vyzerali ako SESTRY!

LOS ANGELES - Palm Springs Film Festival priniesol večer plný hviezd, módy a prestížnych cien. Najväčšiu pozornosť však pútala Miley Cyrus, ktorá po červenom koberci kráčala po boku svojej mamy Tish – a pôsobili skôr ako sestry.
Miley Cyrus sa na červenom koberci objavila po boku svojej mamy Tish a okamžite sa stali jednou z najfotografovanejších dvojíc večera. Pôsobili skôr ako štýlové sestry než mama s dcérou. Sebavedomie, charizma a prirodzená elegancia z nich doslova sálali a bolo zrejmé, že si spoločné chvíle pred objektívmi užívajú.
Obe stavili na nadčasovú čiernu eleganciu a dokonale zosúladený styling. Miley zvolila saténovú košeľu s hlbokým výstrihom, ktorú skombinovala s precízne strihaným sakom a nohavicami, čím podčiarkla svoj vyzretý a moderný imidž. Minimalistický outfit nechala vyniknúť vďaka jemnému líčeniu a ležérnemu účesu, ktorý dodal celkovému vzhľadu nenútený šmrnc.
Tish Cyrus nezaostávala – tmavý dvojdielny kostým doplnila výraznými slnečnými okuliarmi s oranžovým sklom. Večer však nebol len o štýlových outfitoch. Miley si na podujatí prevzala prestížne ocenenie Outstanding Artistic Achievement Award za skladbu Dream As One, ktorá zaznieva v novom filme Avatar.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%