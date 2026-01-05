POROVNANIE Minimálna mzda u nás narástla! TABUĽKA Oproti Číne sme boháči, Nemcom však môžeme len závidieť

BRATISLAVA - Minimálna mzda sa od 1. januára tohto roka zvýšila na 915 eur. Ide o medziročný nárast o 99 eur a historicky najvyšší rast minimálnej mzdy na Slovensku. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál sa pozrel na to, ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými štátmi.
Zvýšenie minimálnej mzdy na spomínaných rekordných 915 eur je výsledkom tzv. automatu, ktorý jej výšku stanovil na úrovni 60 % priemernej mzdy z predchádzajúceho roka. Tento výpočet sa uplatnil po tom, ako sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy nedohodli.
Spolu s minimálnou mzdou vzrástli aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, ktoré sú na ňu naviazané. „V roku 2026 odhadujeme náklady na príplatky za prácu počas nocí a počas víkendov na 383 miliónov eur, z toho pre podnikateľský sektor to má byť 316 miliónov eur. Rozdiel medzi starým a novým automatom v roku 2026 bude na týchto príplatkoch predstavovať 15,5 milióna eur,“ uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na Slovensku za minimálnu mzdu približne 127 000 ľudí. Ak sa započítajú všetky stupne minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, ide približne o 180 000 zamestnancov. Šéf rezortu zároveň uviedol, že počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v posledných rokoch klesá, čo považuje za pozitívny trend.
Ako sme na tom v porovnaní s inými štátmi?
Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál sa pozrel na to, ako sme na tom v porovnaní s inými štátmi. V susednom Česku je minimálna hrubá mzda mierne vyššia ako u nás, dosahuje v prepočte 920 eur. V Poľsku je to už o niečo viac, minimálna mzda je tam na úrovni 1150 eur. V porovnaní s Maďarskom sme na tom však lepšie my, Maďari robia za minimálnu mzdu, ktorá v prepočte vychádza na 838 eur.
V prípade Nemecka či Holandska sú čísla už oveľa vyššie a pohybujú sa na úrovni 2 418 eur, respektíve 23é3 eur. Mihál sa pozrel aj za veľkú mláku, v americkom Kentucky je napríklad minimálna mzda 1 072 eur. V Takom Dubaji je to 1 400 eur. Naopak, v Číne je minimálna mzda na úrovni 325 eur, v Rusku je to ešte menej, 300 eur.
"Špecifickým problémom Slovenska je vysoké odvodové zaťaženie práce, zamestnávatelia platia odvody 36,2 % a zamestnanci platia 14,4 % z hrubej mzdy. A to sa bez výnimky týka aj odvodov z minimálnej mzdy," uviedol Mihál.