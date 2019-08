Lustrácia novinárov nadobúda obludné rozmery: Poškodených je viac, informácie zbierali aj o deťoch

V policajnej databáze bolo lustrovaných 28 novinárov. Týkalo sa to kauzy Rybanič, ktorý si pozrel ešte ako zamestnanec Tatrabanky účty Roberta Kaliňáka, z ktorých vyplynulo, že mal obchodný vzťah s odsúdeným daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom. Bolo to ešte vo februári 2017.

Lustrovaný bol aj zavraźdený novinár Ján Kuciak. Avšak neskôr a s tým, že jeho údaje skončili v rukách Mariana Kočnera, ktorý je momentálne obvinený z objednávky Kuciakovej vraždy. Kočner získal výsledky Kuciakovej lustrácie od Norberta Bödöra. Niektorí novinári vyslovili preto obavy, či sa aj ich údaje nemohli priamo z policajného prezídia dostať k Marianovi Kočnerovi.

Vylustrovali aj deti

Novinár Miro Kern bol jeden z lustrovaných a jeden z tých, ktorý na sociálnej sieti zverejnil podrobnosti z vyšetrovania. Každého novinára, ktorý bol medzi lustrovanými, si totiž predvolali na výsluch.

"Takto to vyzerá, keď vás lustrujú za Kaliňáka a Gašpara cez policajné databázy na pokyn ktovie koho a pre ktovie koho (zrejme politickú mafiu). Nič zlé ste pritom nespravili a jediným dôvodom je vaša novinárska práca. Lustrujú cez neverejné štátne databázy vašich blízkych, deti, aj otca, ktorý nežije 29 rokov, zhromažďujú pre niekoho ŠPZ vášho auta, čísla dokladov. Vyšetrujú to ako zneužitie právomoci verejného činiteľa a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Skutok sa zjavne stal," napísal Kern a priložil aj obrázok tzv. vzťahového diagramu.

Lustrovali aj Mareka Vagoviča, šéfa investigatívneho tímu v redakcii Aktuality, v ktorom pracoval aj zavraždený Ján Kuciak.

"Včera som bol vypovedať na inšpekcii ministerstva vnútra vo veci lustrácie novinárov. Vyšetrovateľ mi predložil tzv. vzťahový diagram, kde sú podrobne opísané moje rodinné väzby, rodné čísla, číslo pasu, občianskeho aj vodičského preukazu. Plus adresa trvalého pobytu a fotky mňa aj najbližších príbuzných. Ten, kto ma oficiálne lustroval v policajných databázach, to zdôvodnil prípadom Filipa Rybaniča, s ktorým som robil rozhovor, aj som o ňom veľa písal. Som však presvedčený, že to bola len krycia legenda," napísal Vagovič s tým, že nie je vylúčené, že konečným cieľom nemusela byť len snaha o diskreditáciu, ale aj fyzickú likvidáciu.

Aj novinár Ivan Mego, ktorý je známy tým, že sa venuje témam o mafii, bol medzi tými, o ktorých zbierali citlivé informácie.

"V pondelok som bol na policajnej inšpekcii. Tiež som bol jedným z 28 novinárov, ktorých vo februári 2017 lustrovali na útvare elitnej Národnej kriminálnej agentúry pre potreby sledovacieho komanda Mariána Kočnera a Petra Tótha. Ukázali mi tam vzťahový diagram v ktorom bola moja fotografia, adresa trvalého bydliska a všetky moje doklady. Dozvedel som sa, že som bol lustrovaný v oficiálnych policajných databázach z dôvodu vyšetrovania prípadu Filipa Rybaniča. Zaujímavé na tom je, že ja som sa prípadu Rybaniča nikdy nevenoval. Ale písal som napríklad články, pre ktoré som mal veľa problémov. Boli to články o vraždách a pravej ruke Mikuláša Černáka Jánovi Kánovi, ktoré až príliš prekážali niekdajšiemu prvému námestníkovi Generálnej prokuratúry Petrovi Šufliarskemu, ktorý si v roku 2017 vymenil stovky sms správ s Mariánom Kočnerom. Je teda evidentne, že toto odôvodenie mojej lustrácie je iba krycí manéver," napísal Mego na sociálnej sieti.

"Na to, že budú mať vagabundi informácie o mne som bol pripravený a počítal som s tým už dávno predtým než som sa dozvedel o lustrácii. Bral som to ako súčasť mojej práce," píše ďalej. Aj jeho najbližší boli súčasťou lustrácie a z toho je Mego sklamaný a nahnevaný najviac.

"Policajti, ktorí sú na svojich pozíciach, aby ľudí chránili, odovzdali vagabundom zo sledovacieho komanda Mariána Kočenera nie len údaje o mne, ale aj údaje o mojej mame, otcovi a bratovi. Pod mojou fotografiou boli fotografie mojich najbližších a toto je fakt, z ktorého som bol smutný, sklamaný a nahnevaný úplne najviac. Policajti, ktorí toto dokážu by mali dostať exemplárne tresty. Po tom čo som videl, som presvedčený, že ľudia v tejto krajine sa nemôžu cítiť bezpečne," dodal novinár.