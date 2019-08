Za slušné Slovensko zorganizuje ďalšie zhromaždenia: Reaguje tak na Kočnerovu komunikáciu

„Ďalšie informácie, ktoré dnes priniesol Denník N, potvrdzujú to, čoho sa mesiace a roky všetci obávali. Slovensko bolo mafiánskym štátom, v ktorom ľudia ako Marian K. diktovali najdôležitejšie rozhodnutia v krajine. Krajinou, kde premiér stále žije v byte daňového podvodníka Bašternáka – a to sa tento problém pri dnešných zisteniach dá so smutnou iróniou pokladať za takmer zanedbateľný. Mimochodom, aj táto kauza, ktorá sa zdá byť stará veky, je ešte stále kauzou súčasnej vlády Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Od roku 2016 však vyplávalo na povrch toľko špiny, že môže byť zložité to všetko stále sledovať," uviedla iniciatíva.

„Z prepisu správ medzi Marianom K. a Alenou Zs. je jasné, že si tento pán pripadal ako kráľ s obrovskou mocou. Dnes je jasné, že takéto prirovnanie nie je ďaleko od pravdy. Marian K. mal na linke predsedu vlády aj ministra vnútra a pomocou svojich nelegálne získaných informácií o mnohých pomocou vydierania výrazne ťahal za nitky. Takýto systém sa nedá vybudovať zo dňa na deň. Vytvorila ho 12-ročná vláda Roberta Fica a jeho poskokov, vláda bez úcty k právu a základným demokratickým princípom. Dohnali to až tak ďaleko, že za čestnú a poctivú prácu zavraždili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Zomreli, lebo o tomto všetkom Ján písal. Robert Fico (Smer-SD) ďalej nemá čo robiť v slovenskej politike. Uvedomujeme si, že je leto a ľudia chcú mať od všetkého aspoň na chvíľu pokoj. Nemôžeme však zostať ticho a už teraz vieme, že sa po lete opäť stretneme na námestiach," dodali organizátori najväčších protestov od Nežnej revolúcie.

Informácie o komunikácii Mariana K. s Alenou Zs. pomocou šifrovanej aplikácie Threema zverejnil spravodajský portál Denníka N. Podľa nej sa údajne Marian K. stretával aj s vtedajším premiérom Robertom Ficom či telefonoval s Robertom Kaliňákom (Smer-SD).