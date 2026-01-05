Slovenská speváčka bije na poplach: Blízky rodinný člen je NEZVESTNÝ... Prosí o POMOC!

NOVÉ ZÁMKY - Slovenská speváčka Sarah C prežíva mimoriadne ťažké chvíle. Na sociálnych sieťach verejne prehovorila o zmiznutí blízkeho rodinného člena, po ktorom už niekoľko dní pátrajú zložky. Umelkyňa prosí verejnosť o pomoc.
Slovenská speváčka Sarah C prežíva mimoriadne náročné chvíle. Prostredníctvom sociálnych sietí sa obrátila na verejnosť s naliehavou prosbou o pomoc po tom, čo sa na Nový rok stratil jej blízky rodinný príslušník. Ako uviedla na sociálnej sieti Instagram od 1. januára 2026 od 01:30 hod. je nezvestný jej bratranec z druhého kolena Filip, ktorý sa stratil v Nových Zámkoch. Po Filipovi sa pátra už niekoľko dní.
Do hľadania sa zapojilo viacero profesionálnych a dobrovoľníckych organizácií. Podľa dostupných informácií bol Filip naposledy videný počas silvestrovskej noci pri reštaurácii Koruna v Nových Zámkoch približne o 01:30 hod. Nezvestný Filip B. má 20 rokov a meria približne 180 centimetrov. V čase zmiznutia mal oblečenú čiernu mikinu s bielym logom, čierne nohavice a čierne tenisky s bielym znakom.
Speváčka opakovane vyzýva najmä ľudí z Nových Zámkov, Palárikova, Šurian, Komárna a okolitých obcí, aby mali oči na stopkách – či už pri prechádzkach alebo venčení psov. Každý detail, aj zdanlivo nepodstatný, môže podľa nej pomôcť. „Musíme ho nájsť,“ dodala Sarah s nádejou, že sila sociálnych sietí a solidarita ľudí pomôžu priviesť Filipa späť domov.