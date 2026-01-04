Prieskum odhalil ideálnu veľkosť penisu: Páni, nepreceňujte sa! Ženy si vystačia aj s TÝMITO centimetrami

USA - Diskusie o ideálnej veľkosti mužského penisu kolujú už desaťročia, no mnohé očakávania sú stále skreslené. Nedávny prieskum sa opäť pozrel na to, čo ženy považujú za ideálne, a výsledky môžu mnohých mužov príjemne prekvapiť.
Prieskum spoločnosti ZipHealth medzi 800 heterosexuálnymi ženami odhalil, akú veľkosť mužského penisu považujú za ideálnu. Väčšina respondentiek uviedla dĺžku 14 centimetrov a obvod 11 centimetrov – čísla, ktoré sú len o niečo väčšie ako priemerné hodnoty, takže väčšina mužov sa nemá čoho obávať. Priemerný penis dosahuje podľa štúdií 13 centimetrov na dĺžku a 11 centimetrov v obvode.
Zaujímavé je, že muži sami majú tendenciu predstavovať si oveľa väčšie proporcie. V osobitnom prieskume 100 mužov uviedlo ideálnu dĺžku 16,5 centimetra a obvod 14 centimetrov, čo je výrazne nad priemerom.
Ide o častý omyl
Podľa doktorky Jen Caudleovej, ktorá sa témou zaoberá aj na TikToku, ide o častý omyl. „Mnohí majú nerealistické očakávania, pretože si myslia, že priemerný penis je väčší, než je v skutočnosti,“ vysvetľuje. „K tomu sa pridáva spoločenský tlak na dokonalosť – platí to pre mužov aj ženy.“
Odborníčka tiež pripomína, že existuje rozdiel medzi penisom v pokoji a pri erekcii – priemerne 9 centimetrov v ochabnutom stave a 13 centimetrov pri stoporení. „Realita je často menej dramatická, než si muži myslia,“ dodáva Caudleová. Výsledky teda ukazujú, že ideál, ktorý ženy uvádzajú, je realistický a väčšina mužov sa nemá dôvod stresovať.