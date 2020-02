Barnier bude za Európsku úniu vyjednávať aj naďalej: Johnson chce dohodu do konca roka

Británia to však už odmietla a tvrdí, že schopnosť odkloniť sa od pravidiel EÚ je kľúčovou súčasťou brexitu. Ďalšou spornou otázkou je časový rámec. Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že dohoda sa musí uzavrieť do konca roka. Prechodné obdobie sa môže raz predĺžiť a to až o dva roky, ale Johnson sa vyjadril, že to neurobí. "Potrebujeme dobrú dohodu a nie podriadenie sa časovému tlaku," uviedla v tejto súvislosti francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová.