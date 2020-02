Základom vzťahu EÚ s Britániou by mali byť pevné záväzky a zosúladenie vzájomných pravidiel

Ursula von der Leyenová a Michel Barnier

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

LONDÝN - Základom budúcich vzťahov Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva by mali byť pevné záväzky a dynamické zosúlaďovanie britských a úniových pravidiel, ktoré zaručia rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v stredu pomerom hlasov 543 (za): 39 (proti): 69 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Uznesenie sumarizuje stanovisko poslancov k rokovaniam s britskou vládou, ktoré by mali viesť k dohode o usporiadaní vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po uplynutí prechodného obdobia po brexite.