Diskusie po brexite pokračujú: Treba sa venovať aj úpravám audiovizuálnych služieb

"Z pohľadu SR bude potrebné sústrediť sa najmä na úpravu, ktorá by regulovala prístup spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve na jednotný európsky audiovizuálny trh, reguláciu započítavania ich audiovizuálnych mediálnych služieb do kvót pre európsku produkciu, ako aj na ochranu spotrebiteľa, napríklad v oblasti ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi," spresňujú predkladatelia materiálu, ktorý v stredu (12.2.) schválila vláda. Poukazujú tiež na to, že otvorenou otázkou je aj zabezpečenie nástrojov na reguláciu spoločností pôsobiacich v Spojenom kráľovstve v súvislosti s audiovizuálnymi mediálnymi službami a platformami na zdieľanie videí poskytovanými na jednotnom trhu EÚ.

Funkciu efektívneho nástroja, zabezpečujúceho rešpektovanie právnych predpisov EÚ, by podľa predkladateľov mohol plniť program Kreatívna Európa zameraný na podporu kultúrnych, kreatívnych a audiovizuálnych projektov v EÚ, v ktorom Spojené kráľovstvo prejavilo záujem zotrvať aj po brexite. "Podľa aktuálneho návrhu nariadenia o ustanovení programu Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027 budú môcť tretie krajiny participovať na programe, avšak budú musieť dodržiavať ustanovenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách," dodávajú predkladatelia.

Dokument formuluje priority, ktoré by sa z pohľadu SR mali implementovať do dohody

Dokument "Príprava Slovenskej republiky na rokovania o budúcich vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska" formuluje priority, ktoré by sa z pohľadu SR mali implementovať do dohody. Týka sa celkovo 15 oblastí, od ekonomiky a služieb, cez oblasti justičnej a policajnej spolupráce, energetiku, kultúru, dopravu až po ochranu osobných údajov. Otázkami, týkajúcimi sa postoja SR, ktoré môžu z priebehu rokovania vyplynúť, sa bude zaoberať medzirezortná koordinačná skupina zložená zo štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev.

SR spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ plne podporuje včasné otvorenie rokovaní EÚ so Spojeným kráľovstvom o budúcich vzťahoch. Cieľom je zabezpečiť, aby sa budúce vzťahy podarilo vyrokovať ku koncu prechodného obdobia, t.j. do konca roku 2020. Dohoda o vystúpení, zabezpečujúca riadený odchod Spojeného kráľovstva z Únie, vstúpila do platnosti 1. februára 2020.