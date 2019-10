Poslanci budú hlasovať o Letwinovom pozmeňujúcom návrhu: Chcú odložiť brexit

Ten chce presadiť, aby vláda mala povinnosť odložiť brexit až do času, kým sa všetky záväzky plynúce z dohody o brexite nepretavia aj do nových britských zákonov. Potom by vláda musela podľa zákona schváleného v septembri požiadať o ďalší trojmesačný odklad brexitu.

Podľa autorov pozmeňujúceho návrhu je jeho cieľom zabrániť odchodu krajiny z únie 31. októbra bez dohody, pretože zákony o podmienkach brexitu ešte nebudú schválené.