Ekonómovia sa zhodujú: Rozhodnutie o brexite ekonomickú situáciu príliš nemení

PRAHA - Dnešné rozhodnutie britského parlamentu ohľadom brexitu príliš ekonomickú situáciu nemení, a to ani v prípade českej ekonomiky. Na jednej strane je to dobrá správa v tom zmysle, že sa znížilo riziko neriadeného odchodu Veľkej Británie z EÚ, nie je to ale dostatočné na to, aby to odstránilo obavy z ďalšieho spomaľovania ekonomického rastu alebo bezprostredné negatívne reakcie trhov.

Vyplýva to z vyjadrení oslovených ekonómov a odborníkov. Tí navyše upozorňujú, že dnešné rozhodnutie ukazuje, že britská politická scéna je v bezútešnom stave. Dolná komora britského parlamentu dnes odsunula schválenie brexitovej dohody, kým jej obsah nebude prevedený do britského práva. "Pre svetovú ekonomiku je dnešné zmiernenie rizika neriadeného odchodu Británie z EÚ dobrou správou, avšak zrejme nebude stačiť, aby rozptýlila riziká ďalšieho spomaľovania svetovej ekonomiky vrátane EÚ," povedal ČTK hlavný ekonóm ING Jakub Seidler. "Pretrvávajúci chaos okolo brexitu predlžuje obdobie zvýšenej neistoty a náklady s tým súvisiace," uviedol hlavný ekonóm Deloitte David Marek.

Seidler zároveň upozornil, že brexitom samotným sa toho pre ďalší vývoj svetovej ekonomiky toľko nemení kvôli obchodným vojnám medzi USA a Čínou a pomerne veľkej šanci, že americký prezident Donald Trump bude ďalej eskalovať obchodné vojnou s EÚ. "Z hľadiska českej ekonomiky sa dneškom nič nemení. Brexit je naďalej faktorom, ktorý má a bude mať na českú ekonomiku negatívne dopady. Negatívne dopady obnášajú zníženie firemných investícií v dôsledku ekonomickej neistoty a zníženie exportného dopytu z Británie kvôli tamojšej nižšej súkromnej spotrebe," uviedol hlavný ekonóm UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Vplyvy odhaduje krátkodobo na rádovo niekoľko desatín percentuálneho bodu českého HDP. "Pri tvrdom brexite by som pre prvý nasledujúci štvrťrok počítal s niekoľkonásobným dopadom," dodal. Aj podľa Marka dopady na českú ekonomiku nie sú nijako zásadné. Riaditeľ zahraničnej kancelárie CzechTrade v Londýne Martin Macourek upozornil, že už skôr množstvo českých firiem vyradilo Veľkú Britániu zo svojich priorít a orientujú sa namiesto nej na Holandsko alebo škandinávske krajiny. Britské firmy potom sú podľa neho už extrémne nervózne. "Investície, ktoré by sa mali uskutočniť napríklad v automotive, nie sú. Od referenda v tomto odvetví poklesli až na polovicu. Nových projektov je oveľa menej a to sa skôr alebo neskôr prejaví a bude to mať dopad na všetky štáty, ktoré s Veľkou Britániou obchodujú," povedal.

Hlavný ekonóm Natland Petr Bartoň upozornil, že akékoľvek ekonomické aktíva týkajúce sa Veľkej Británie, teda akcie alebo libra, zostanú naďalej podhodnotené, a môžu ešte ďalej ľahko stratiť. Podľa prezidenta Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR Tomáša Prouza dnešné mimoriadne rokovanie britského parlamentu ukázalo, že politický systém v Británii sa v podstate rozpadol. "Rastú tak škody spôsobené referendom postavenom na lži a manipulácii, a je otázkou, ako dlho sa tá fraška bude ešte ťahať. Európa teda opäť čaká na ďalšie kroky Británie a je bezpochyby pripravená Britom ponúknuť ďalší odklad Brexitu. Otázkou však je, či sa Briti v ďalších troch či šiestich mesiacoch dokážu na niečom zhodnúť," uviedol.

Ak sa do pondelka neukážu nové informácie, potom Radim Dohnal z capitalinked.com čaká skôr mierne negatívnu reakciu trhov. "Je však tiež možné, že na list Borisa Johnsona Brusel hneď neodpovie, alebo odpovie skôr negatívne. To by bolo pre finančné trhy ešte horšie," uviedol.