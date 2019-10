Názory britských médií na SUPERSOBOTU sa líšia: Ponižujúca porážka, ale aj chvály na adresu Johnsona

Naopak, pripojil k nemu ďalší list, v ktorom odklad označuje za chybu. Zatiaľ čo časť tlače udalosti opisuje ako ponižujúcu porážku premiéra Johnsona, časť ho za odvážne listy chváli a z chaosu viní Dolnú snemovňu.

"Boris proti rozvracačom brexitu bojuje tromi vzdornými listami Európskej únii," zhŕňa udalosti sobotňajšej noci denník The Sunday Times, podľa ktorého Johnson "vo svojej bitke za brexit otvoril nový front". Premiérovo rozhodnutie žiadosť nepodpísať označuje denník za nekompromisné. Zdroj: Printscreen/Sunday Times Podľa nedeľníka The Sunday Telegraph premiér Johnson žiadosť poslal len preto, že ho k tomu zaväzuje zákon. "Je to list parlamentu, nie môj," citujú Johnsonov text noviny, ktoré premiérovo rozhodnutie žiadosť nepodpísať vítajú. "Poslanci našli ďalší spôsob, ako predĺžiť agóniu našej krajiny a znovu odložiť vlastný návrat do reality," komentujú včerajšie hlasovanie v Dolnej snemovni. Zdroj: Printscreen/Daily Telegraph