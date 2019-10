Obrovské protesty v Británii, zastavte brexit! FOTO Do ulíc vyšli desaťtisíce, požadujú nové referendum

Po viac ako troch rokoch zložitých rokovaní stále nie je isté, ako a kedy brexit nastane. Premiér Boris Johnson sa teraz snaží o schválení novej rozvodovej dohody s EÚ. Jeden z organizátorov pochodu James McGrory pred protestom uviedol, že vláda by mala venovať pozornosť hnevu zástancov členstva v EÚ a usporiadať nové referendum o členstvo.

Toto ste nám nesľúbili!

Nová dohoda sa podľa neho nepodobá tomu, čo bolo ľuďom sľúbené, takže by si verejnosť zaslúžila novú možnosť, aby sa k tomu vyjadrila. Organizátori sú presvedčení, že dnešné demonštrácie budú počtom účastníkov podobné marcovému zhromaždenia, ktorého sa podľa nich zúčastnil jeden milión ľudí.

Protest takej veľkosti by patril medzi najväčšie v Británii. Očakáva sa, že do Londýna príde viac ako 170 autobusov, ktoré by mali priviesť demonštrantov z celej Británie.

V referende v roku 2016 odchod Británie z EÚ podporilo 17,4 milióna hlasujúcich, teda 52 percent. V EÚ si prialo zostať 16,1 milióna hlasujúcich. Niektoré prieskumy verejnej mienky ukazujú mierny presun k zástancom členstva v EÚ, nie je ale zrejmá presvedčivá zmena postojov. Mnoho voličov uvádza, že sú z brexitu stále viac otrávení.

