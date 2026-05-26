KDH predložilo viacero návrhov, majú podľa neho pomôcť ľuďom

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyčíta vládnej koalícii, že neprináša konkrétne riešenia na problémy v SR. Poukazuje pritom na to, že na túto schôdzu Národnej rady (NR) SR predložilo viacero návrhov, ktoré majú pomôcť slovenským občanom. Vyplýva to z vyjadrenia lídra kresťanských demokratov Milana Majerského na utorkovej tlačovej konferencii.
„Máme milión ľudí, ktorí sú na hranici chudoby. Mladí ľudia, nevedia, či budú mať bývanie. A mohol by som venovať pozornosť ďalším problémom, ktoré majú napríklad seniori s drahými liekmi, ktoré ich stoja niekedy aj stovky eur mesačne. Kým oni riešia svoje ‚fleky‘ a svoje nezhody v koalícii, ľudia na Slovensku trpia,“ skonštatoval.
Predstavil preto viaceré návrhy, ktoré KDH predložilo do parlamentu, ktoré majú aktuálnu situáciu riešiť. Jedným z nich je napríklad návrh, ktorý má zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Kresťanskí demokrati chcú tiež presadiť zlepšenie ochrany maloletých na sociálnych sieťach. „Mladí ľudia a deti sú ľahkou korisťou pre predátorov, ktorí fungujú dnes na sociálnych sieťach,“ podotkol Majerský.
KDH má v parlamente tiež návrh na reguláciu reklamy na hazardné hry. Majerský pri tom upozornil na to, že aj počas zápasov na aktuálnych majstrovstvách sveta v hokeji chodí mnoho reklám na hazard a propagujú ich aj známe osobnosti. „V mladých ľuďoch treba budovať hrdinstvo, statočnosť a fair play, nie návyk na hazard,“ povedal. Zároveň deklaroval, že návrhy nemusia predkladať oni a kľudne ich posunú aj niektorej z koaličných strán. „Chceme pomôcť ľuďom na Slovensku a je nám jedno, kto ho predloží, my za takýto zákon zahlasujeme,“ dodal.