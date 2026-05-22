Škandál v Prešove sa vyostruje: Nabehli tam hygienici, skladovanie tiel v regáloch sa už ale neopakovalo!

PREŠOV - Fotografie zo starej patológie v prešovskej nemocnici vyvolali pobúrenie po celom Slovensku. Telá zosnulých uložené v čiernych vreciach medzi škatuľami, železom či igelitmi mnohí označili za nehumánne a nedôstojné. Hoci vedenie nemocnice aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) tvrdia, že všetko bolo v súlade so zákonom, kontrola hygienikov priniesla viac otázok než odpovedí. Prešlo niekoľko týždňov a škandál sa už po návšteve hygieny pochopiteľne neopakoval.
Na prípad upozornil Denník N v polovici mája. Zverejnené fotografie ukázali priestory starej patológie v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Okrem tiel uložených na kovových regáloch boli na snímkach viditeľné aj zatečené podlahy či neporiadok v miestnosti. Tiež bolo vidieť zaschnuté, no stále zjavne prítomné tekutiny.
Súvis s výstavbou novej nemocnice
Nemocnica argumentovala, že po zbúraní pôvodnej patológie kvôli výstavbe novej vojenskej nemocnice išlo o dočasné riešenie. Ministerstvo obrany pritom nemocnici poskytlo dva mobilné chladiace kontajnery s kapacitou pre 24 tiel. Napriek tomu časť zosnulých prevážali do starej budovy patológie.
Zlom nastal až po otázkach novinárov. Nemocnica totiž krátko pred zverejnením článku vydala interný oznam, podľa ktorého sa telá mali ukladať už iba do chladiacich kontajnerov a zamestnanci dostali zákaz vstupu do starej patológie. Prečo k zmene prišlo práve v tom čase, vedenie jasne nevysvetlilo.
Nástup hygienikov, po telách a škatuliach nezostalo ani stopy
Do nemocnice následne prišli hygienici z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove. Kontrola sa uskutočnila 15. mája. Výsledok? Hygienici nezistili „zdravotné ani epidemiologické riziko“. Zároveň však priznali, že v čase kontroly sa v miestnosti nenachádzalo ani jedno telo a zmizli aj škatule či predmety zachytené na fotografiách.
Práve tento detail vyvolal ďalšie pochybnosti. RÚVZ totiž fakticky nekontroloval podmienky, ktoré verejnosť pobúrili, ale už uprataný priestor bez tiel. Hygienici objavili iba poškodené steny a nariadili hygienickú maľbu. ÚDZS následne vyhlásil, že priestory spĺňajú normy a manipulácia s telami bola dôstojná. Zaujímavé však je, že úrad zároveň priviezol do areálu nemocnice ďalší chladiaci kontajner. Tvrdí, že ním chcel nemocnici pomôcť.
Zákon sa zaoberá aj dôstojnosťou, pripomenul odborník
Právnik Martin Friedrich upozorňuje, že zákon o pohrebníctve nehovorí iba o hygiene, ale aj o dôstojnosti. Podľa neho môže byť problémom už samotné uloženie tiel medzi nesúvisiaci skladový materiál alebo situácia, ktorá vyvoláva dojem, že s ľudskými pozostatkami sa zaobchádza ako s predmetmi. "Zákon zakazuje zaobchádzať s ľudskými pozostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti," pripomenul advokát.