AKTUÁLNE Danko trvá na odvolaní Tarabu: Oficiálny návrh pre Fica! Kľúčové budú najbližšie dni

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). V utorok (26. 5.) chce premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Zároveň podotkol, že politika je aj o kompromisoch. S Tarabom si podľa jeho slov vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Danko zároveň deklaroval, že chod Národnej rady SR bude bezproblémový. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po pondelkovom zasadnutí koaličnej rady pre novinárov.
„Chcem vám všetkým dať jasne najavo, že v tejto chvíli ja svoju pozíciu vo vzťahu k podpredsedovi vlády (Tarabovi, pozn. TASR) nemením a po včerajších vyjadreniach ani meniť nemôžem. V každom prípade som sa dohodol aj na pracovnom stretnutí s podpredsedom vlády. Náš návrh na odvolanie je definitívny a finálny. Samozrejme, že politika je o kompromisoch. Mnohé veci, ktoré sme si dnes povedali, bolo možno treba ´oddebatovať´ skôr, ale chcem vás ubezpečiť, že sa snažíme aj s podpredsedom vlády Tarabom nájsť konštruktívnu debatu o tom, ako z tejto situácie von tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády,“ povedal líder SNS.
Danko nechce zvyšovať napätie, ani prehlbovať konflikt. Považuje však za prirodzené, že ako predseda strany nesie za rezort životného prostredia zodpovednosť. Má preto podľa svojich slov právo vznášať výhrady a požiadavky i vyjadrovať svoju prípadnú nespokojnosť. Ocenil, že Taraba prijal viaceré jeho argumenty. „Na oplátku aj ja som niektoré akceptoval a určite chceme túto situáciu politicky vyriešiť v priebehu tohto týždňa,“ dodal.
Meno prípadného náhradníka na Tarabovom poste podľa Danka zatiaľ nebolo a ani nie je témou. V hre podľa neho nie je ani zmena koaličnej zmluvy. Predseda SNS zároveň deklaroval, že parlament bude fungovať bez problémov. „Nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dosahu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financií,“ skonštatoval. Z Úradu vlády SR v pondelok informovali, že koaličná rada sa dohodla na spoločnom postupe na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR.
Danko chce odvolať Tarabu, lebo podľa SNS je nepredstaviteľné, aby pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia, „úspechy pripisoval sebe a neúspechy Slovenskej národnej strane“. Taraba sa skončiť vo funkcii šéfa rezortu nechystá. Danko má podľa jeho slov všetky informácie o riadení ministerstva. Považuje sa za autonómneho ministra v tom zmysle, že rešpektuje zákony. Premiér opakovane tvrdí, že rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. Za každých okolností chce hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami.