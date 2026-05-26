Utorok26. máj 2026, meniny má Dušan, zajtra Iveta

Trump má dvojníka: VIDEO Je hitom internetu! Čaká ho však smrť

Donalda Trumpa má dvojníka.. Zobraziť galériu (3)
Donalda Trumpa má dvojníka.. (Zdroj: gettyimages.com, TASR/AP/Alex Brandon)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd
ČTK

DHÁKA - Nezvyčajný byvol s hustou blond ofinou sa stal senzáciou sociálnych sietí a láka davy návštevníkov. Hoci si získal popularitu po celej krajine, jeho sláva sa čoskoro skončí. Majiteľ totiž plánuje obetovať zviera počas jedného z najvýznamnejších moslimských sviatkov.

Blond hriva mu priniesla prezývku po americkom prezidentovi

Na farme neďaleko bangladéšskej metropoly Dháka sa v posledných týždňoch vytvorila nečakaná turistická atrakcia. Stovky ľudí prichádzajú obdivovať nezvyčajného byvola albína, ktorého miestni poznajú pod menom Donald Trump.

Byvol sa podobá na Donalda Trumpa.
Zobraziť galériu (3)
Byvol sa podobá na Donalda Trumpa.  (Zdroj: YouTube, screenshot)

Príčinou je jeho nápadná blond hriva, ktorá mnohým pripomína účes amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Majiteľ zvieraťa Zijáuddín Mridha pre agentúru AFP vysvetlil, že meno nevymyslel on, ale jeho mladší brat. Práve jemu sa mohutný byvol s netradičnou srsťou okamžite spojil s bývalým a súčasným šéfom Bieleho domu.

Na farmu mieria deti aj influenceri

Štvorročný byvol váži približne 700 kilogramov a za posledný mesiac sa stal doslova internetovou hviezdou. Na farmu v meste Narajangandž prichádzajú influenceri, rodiny s deťmi aj zvedavci zo širokého okolia.

Mnohí chcú mať fotografiu so zvieraťom, ktoré si získalo popularitu ďaleko za hranicami regiónu.

Farmár sa pritom stará o to, aby jeho slávny zverenec vyzeral čo najlepšie. Niekoľkokrát denne mu polieva hlavu studenou vodou a následne mu kefou upravuje hustú blond srsť padajúcu medzi dlhé zahnuté rohy.

„Jediný luxus, ktorý si dopraje, je kúpeľ štyrikrát denne,“ povedal 38-ročný chovateľ agentúre AFP.

Mimoriadne vzácne zviera

Byvoly albíni patria medzi veľké rarity. V dôsledku nedostatku melanínu majú bielu alebo jemne ružovkastú srsť a v prírode sa vyskytujú len výnimočne.

Mridha zároveň zdôrazňuje, že podobnosť s americkým prezidentom sa podľa neho končí pri účese.

„Je veľmi pokojný. Žerie rovnako ako ostatné byvoly, neháda sa o krmivo a bez problémov zdieľa maštaľ s ostatnými zvieratami,“ opísal svojho zverenca.

Slávu vystrieda obeta

Popularita však zvieraťu život nezachráni.

Bangladéš sa pripravuje na sviatok íd al-adhá, známy aj ako Sviatok obety. Tento významný moslimský sviatok pripomína príbeh proroka Abraháma, ktorý bol pripravený obetovať svojho syna ako prejav oddanosti Bohu.

Súčasťou osláv je tradičné obetovanie zvierat, ktorých mäso sa následne rozdeľuje medzi rodiny alebo daruje chudobným.

Práve počas tohto sviatku má byť obetovaný aj slávny byvol Donald Trump.

V Bangladéši padnú milióny zvierat

Sviatok patrí medzi najväčšie udalosti roka. V posledných rokoch sa z neho v Bangladéši stala obrovská spoločenská udalosť sprevádzaná dôkladnou prípravou zvierat.

Farmári ich zdobia girlandami a venujú im mimoriadnu starostlivosť ešte pred samotným obradom.

Podľa odhadov by počas sviatku mohlo byť v krajine porazených viac než 12 miliónov hospodárskych zvierat vrátane kôz, oviec, kráv a byvolov. Pre mnohé chudobné rodiny ide o jednu z mála príležitostí v roku, keď sa dostanú k mäsu.

Záujem ľudí ho začal vyčerpávať

Neustála pozornosť verejnosti sa podpísala aj pod zdravotný stav populárneho byvola.

Majiteľ priznal, že ruch okolo zvieraťa mu spôsoboval stres a postupne schudol. Preto musel obmedziť počet návštevníkov, ktorí sa dostávali priamo k ohrade.

Ani to však nezastavilo davy detí a zvedavcov, ktorí sa snažia aspoň na chvíľu zahliadnuť slávne zviera.

Medzi nimi bol aj 30-ročný podnikateľ Fajsal Ahmad.

„Úprimne povedané, ten byvol naozaj vyzerá ako prezident Donald Trump,“ zasmial sa po návšteve farmy, na ktorú prišiel spolu s priateľmi a príbuznými.

Farmár sa s hviezdou lúči

Donald Trump nie je jediným zvieraťom v Bangladéši, ktoré dostalo meno podľa známej osobnosti. V krajine žije napríklad aj býk Neymar pomenovaný po brazílskej futbalovej hviezde pre svoju svetlú srsť či ďalšie zviera prezývané jednoducho „Poslanec“.

Najväčšiu pozornosť však momentálne púta práve byvol Donald Trump.

Niekoľko dní pred plánovanou obetou ho farmár stále pozoruje pri kŕmení a priznáva, že rozlúčka nebude jednoduchá.

„Je mi smutno. Staral som sa o neho celý rok a priniesol nám veľkú slávu,“ povedal agentúre AFP.

Napriek tomu sa zmieril s tým, čo ho čaká.

„Donald Trump mi bude chýbať. Ale práve o tom je sviatok íd al-adhá – priniesť obetu,“ dodal.

Viac o téme: DvojníkByvolDonald TrumpBangladéš
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump pri dohode s Iránom náhle cúvol: S podpisom sa nikam sa neponáhľajte, odkázal
Zahraničné
Donald Trump
Trump šokuje svet! S Iránom sme už z veľkej časti vyjednali DOHODU o konci vojny a OTVORENÍ prielivu
Zahraničné
Donald Trump
Prezidentské povinnosti nadovšetko! Trump nepríde na synovu svadbu: Dal mu košom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK Ľubomíra Galka a Juraja Šeligu: Aktuálna politická situácia a handra pre Andreja Danka
TK Ľubomíra Galka a Juraja Šeligu: Aktuálna politická situácia a handra pre Andreja Danka
Správy
Jana Bittó Cigániková o aktuálnej situácii
Jana Bittó Cigániková o aktuálnej situácii
Správy
Odborníčka upozorňuje: Keď sa zubár pozrie do vašich úst, presne vie, aká je vaša imunita
Odborníčka upozorňuje: Keď sa zubár pozrie do vašich úst, presne vie, aká je vaša imunita
Zoznam TV

Domáce správy

Martina Bajo Holečková
SaS vyzvala ministra Erika Tomáša na rokovanie k integrovaným posudkom
Domáce
Po tropických horúčavách príde
Po tropických horúčavách príde studený front: Udrie silný vietor, ktorý potrápi Slovensko, TU hrozia búrky!
Domáce
Ak môžete, darujte krv:
Ak môžete, darujte krv: Zásoby TÝCHTO krvných skupín sú hraničné
Domáce
Košický kraj bojuje s nízkou prevenciou HPV: Účasť na očkovaní aj skríningu stále zaostáva
Košický kraj bojuje s nízkou prevenciou HPV: Účasť na očkovaní aj skríningu stále zaostáva
Košice

Zahraničné

Exposlanec Dominik Feri si
Exposlanec Dominik Feri si odsedel dve tretiny trestu za znásilnenie: Súd rozhodol o jeho prepustení
Zahraničné
Péter Magyar
Magyar na prvom zasadnutí nového parlamentu: Odbúrame privilégiá politikov
Zahraničné
Iránski vyjednávači sa usilujú
Iránski vyjednávači sa usilujú o uvoľnenie 24 miliárd zmrazených v zahraničí
Zahraničné
Trump má dvojníka: VIDEO
Trump má dvojníka: VIDEO Je hitom internetu! Čaká ho však smrť
Zahraničné

Prominenti

Obavy o partnera slovenskej
Obavy o partnera slovenskej Miss: Známy pretekár skončil v nemocnici... Problémy so srdcom
Domáci prominenti
Škandalózny farmár Barón v
Škandalózny farmár Barón v problémoch: Polícia ho obvinila z podvodu! Hrozí mu 10 rokov
Domáci prominenti
Iva Janžurová a Sabina
Náhly kolaps Ivy Janžurovej: Dramatický prevoz do nemocnice!
Zahraniční prominenti
FOTO Farmárka Ela Martinčeková
Po veľkom chudnutí ďalšia zmena! VIDEO Ela z Farmy: Takto vyzerá po plastike pŕs
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najkrajšie útesy sveta: Tu
Najkrajšie útesy sveta: Tu sa všetky problémy zdajú byť malicherné
dromedar.sk
FOTO undefined
Brno hlási medicínsky míľnik: Lekári prvýkrát využili pri odsatí zrazeniny mimotelovú filtráciu krvi
Zaujímavosti
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Zaujímavosti
Priveľa lásky môže zničiť
Priveľa lásky môže zničiť vzťah! Nový prieskum odhalil ŠOKUJÚCU pravdu
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!

Šport

Nórsko – Dánsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Nórsko – Dánsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
VIDEO Crosby dourážal Slovákov: Kamery zachytili jeho vulgárny odkaz z kabíny
VIDEO Crosby dourážal Slovákov: Kamery zachytili jeho vulgárny odkaz z kabíny
Slováci
MS V HOKEJI 2026 Dôsledok nečakanej prehry: Česi po zaváhaní s Nórmi čelia zmene plánov
MS V HOKEJI 2026 Dôsledok nečakanej prehry: Česi po zaváhaní s Nórmi čelia zmene plánov
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Debakel na záver skupiny: Lotyši spečatili postup do štvrťfinále
MS V HOKEJI 2026 Debakel na záver skupiny: Lotyši spečatili postup do štvrťfinále
MS v hokeji

Auto-moto

TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky

Kariéra a motivácia

Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Získaj prácu
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Domáce
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Zaujímavé pracovné ponuky
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Dovolenka a Choroba

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Rady a tipy
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Rady a tipy

Technológie

Pápež Lev XIV varuje, že umelá inteligencia má obrovský potenciál zmeniť ľudstvo k horšiemu: Toto sú najväčšie riziká, ktoré vidí v AI technológiách
Pápež Lev XIV varuje, že umelá inteligencia má obrovský potenciál zmeniť ľudstvo k horšiemu: Toto sú najväčšie riziká, ktoré vidí v AI technológiách
Správy
NBÚ varuje pred masívnymi útokmi na Slovákov. Hackeri šíria spyware Agent Tesla, ktorý ti môže ukradnúť heslá aj prístup k účtom
NBÚ varuje pred masívnymi útokmi na Slovákov. Hackeri šíria spyware Agent Tesla, ktorý ti môže ukradnúť heslá aj prístup k účtom
Bezpečnosť
Rusko zrýchlilo Shahed na 500 km/h. Nový Geran-4 môže Ukrajine zásadne skomplikovať obranu, no nie je bez slabín
Rusko zrýchlilo Shahed na 500 km/h. Nový Geran-4 môže Ukrajine zásadne skomplikovať obranu, no nie je bez slabín
Armádne technológie
Kaliningrad sa mení na centrum elektronickej vojny. Rusko mätie drony aj lietadlá
Kaliningrad sa mení na centrum elektronickej vojny. Rusko mätie drony aj lietadlá
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu

Pre kutilov

Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži narodení v týchto mesiacoch vraj podvádzajú najmenej: Vo vzťahu hľadajú pokoj a stabilitu
Partnerské vzťahy
Muži narodení v týchto mesiacoch vraj podvádzajú najmenej: Vo vzťahu hľadajú pokoj a stabilitu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Po tropických horúčavách príde
Domáce
Po tropických horúčavách príde studený front: Udrie silný vietor, ktorý potrápi Slovensko, TU hrozia búrky!
Trump má dvojníka: VIDEO
Zahraničné
Trump má dvojníka: VIDEO Je hitom internetu! Čaká ho však smrť
Dvojica prišla do bytu:
Domáce
Dvojica prišla do bytu: Zavreli sa dvere a začala MEGALÚPEŽ, zmizlo vyše 20-tisíc eur a mnoho ŠPERKOV
Nehoda vlaku a vozidla
Zahraničné
Obrovská tragédia v Belgicku! Vlak narazil do školského autobusu, hlásia obete

Ďalšie zo Zoznamu