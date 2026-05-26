Trump má dvojníka: VIDEO Je hitom internetu! Čaká ho však smrť

DHÁKA - Nezvyčajný byvol s hustou blond ofinou sa stal senzáciou sociálnych sietí a láka davy návštevníkov. Hoci si získal popularitu po celej krajine, jeho sláva sa čoskoro skončí. Majiteľ totiž plánuje obetovať zviera počas jedného z najvýznamnejších moslimských sviatkov.
Blond hriva mu priniesla prezývku po americkom prezidentovi
Na farme neďaleko bangladéšskej metropoly Dháka sa v posledných týždňoch vytvorila nečakaná turistická atrakcia. Stovky ľudí prichádzajú obdivovať nezvyčajného byvola albína, ktorého miestni poznajú pod menom Donald Trump.
Príčinou je jeho nápadná blond hriva, ktorá mnohým pripomína účes amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Majiteľ zvieraťa Zijáuddín Mridha pre agentúru AFP vysvetlil, že meno nevymyslel on, ale jeho mladší brat. Práve jemu sa mohutný byvol s netradičnou srsťou okamžite spojil s bývalým a súčasným šéfom Bieleho domu.
Na farmu mieria deti aj influenceri
Štvorročný byvol váži približne 700 kilogramov a za posledný mesiac sa stal doslova internetovou hviezdou. Na farmu v meste Narajangandž prichádzajú influenceri, rodiny s deťmi aj zvedavci zo širokého okolia.
Mnohí chcú mať fotografiu so zvieraťom, ktoré si získalo popularitu ďaleko za hranicami regiónu.
Farmár sa pritom stará o to, aby jeho slávny zverenec vyzeral čo najlepšie. Niekoľkokrát denne mu polieva hlavu studenou vodou a následne mu kefou upravuje hustú blond srsť padajúcu medzi dlhé zahnuté rohy.
„Jediný luxus, ktorý si dopraje, je kúpeľ štyrikrát denne,“ povedal 38-ročný chovateľ agentúre AFP.
Mimoriadne vzácne zviera
Byvoly albíni patria medzi veľké rarity. V dôsledku nedostatku melanínu majú bielu alebo jemne ružovkastú srsť a v prírode sa vyskytujú len výnimočne.
Mridha zároveň zdôrazňuje, že podobnosť s americkým prezidentom sa podľa neho končí pri účese.
„Je veľmi pokojný. Žerie rovnako ako ostatné byvoly, neháda sa o krmivo a bez problémov zdieľa maštaľ s ostatnými zvieratami,“ opísal svojho zverenca.
Slávu vystrieda obeta
Popularita však zvieraťu život nezachráni.
Bangladéš sa pripravuje na sviatok íd al-adhá, známy aj ako Sviatok obety. Tento významný moslimský sviatok pripomína príbeh proroka Abraháma, ktorý bol pripravený obetovať svojho syna ako prejav oddanosti Bohu.
Súčasťou osláv je tradičné obetovanie zvierat, ktorých mäso sa následne rozdeľuje medzi rodiny alebo daruje chudobným.
Práve počas tohto sviatku má byť obetovaný aj slávny byvol Donald Trump.
V Bangladéši padnú milióny zvierat
Sviatok patrí medzi najväčšie udalosti roka. V posledných rokoch sa z neho v Bangladéši stala obrovská spoločenská udalosť sprevádzaná dôkladnou prípravou zvierat.
Farmári ich zdobia girlandami a venujú im mimoriadnu starostlivosť ešte pred samotným obradom.
Podľa odhadov by počas sviatku mohlo byť v krajine porazených viac než 12 miliónov hospodárskych zvierat vrátane kôz, oviec, kráv a byvolov. Pre mnohé chudobné rodiny ide o jednu z mála príležitostí v roku, keď sa dostanú k mäsu.
Záujem ľudí ho začal vyčerpávať
Neustála pozornosť verejnosti sa podpísala aj pod zdravotný stav populárneho byvola.
Majiteľ priznal, že ruch okolo zvieraťa mu spôsoboval stres a postupne schudol. Preto musel obmedziť počet návštevníkov, ktorí sa dostávali priamo k ohrade.
Ani to však nezastavilo davy detí a zvedavcov, ktorí sa snažia aspoň na chvíľu zahliadnuť slávne zviera.
Medzi nimi bol aj 30-ročný podnikateľ Fajsal Ahmad.
„Úprimne povedané, ten byvol naozaj vyzerá ako prezident Donald Trump,“ zasmial sa po návšteve farmy, na ktorú prišiel spolu s priateľmi a príbuznými.
Farmár sa s hviezdou lúči
Donald Trump nie je jediným zvieraťom v Bangladéši, ktoré dostalo meno podľa známej osobnosti. V krajine žije napríklad aj býk Neymar pomenovaný po brazílskej futbalovej hviezde pre svoju svetlú srsť či ďalšie zviera prezývané jednoducho „Poslanec“.
Najväčšiu pozornosť však momentálne púta práve byvol Donald Trump.
Niekoľko dní pred plánovanou obetou ho farmár stále pozoruje pri kŕmení a priznáva, že rozlúčka nebude jednoduchá.
„Je mi smutno. Staral som sa o neho celý rok a priniesol nám veľkú slávu,“ povedal agentúre AFP.
Napriek tomu sa zmieril s tým, čo ho čaká.
„Donald Trump mi bude chýbať. Ale práve o tom je sviatok íd al-adhá – priniesť obetu,“ dodal.