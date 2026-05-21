Z trhu sťahujú dve obľúbené POCHUTINY známych značiek: Problémové ŠARŽE môžu byť nebezpečné!

BRATISLAVA - Známy veľkoobchod Metro upozorňuje zákazníkov, že sťahuje z predaja dve obľúbené potraviny. Ide o horkú čokoládu a špaldové chlebíky známych značiek. Ak ste si dotknuté šarže zakúpili, môžete ich do konca júna vrátiť.
Horká čokoláda DEVA
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. informovala na svojom webe, že na základe informácií od dodávateľa ChocoSUC PARTNER s.r.o. preventívne sťahuje z trhu výrobok "DEVA Čokoláda horká 50 g", s dátumom minimálnej trvanlivosti do 7. 1. 2027.
"Dôvodom stiahnutia je chýbajúca informácia o možnom obsahu alergénu – mlieka – na obale výrobku. Keďže nie je možné jednoznačne vylúčiť krížovú kontamináciu mliekom, dodávateľ s okamžitou platnosťou pozastavil dodávky uvedeného produktu," vysvetľuje vedúca oddelenia kvality Petra Bártová. Dopĺňa, že tento výrobok bolo možné zakúpiť v období od 3. marca 2026 do 18. mája 2026.
RACIO Špaldové chlebíčky BIO
Metro zároveň upozorňuje, že dodávateľ RACIO s.r.o. s okamžitou platnosťou preventívne pozastavuje dodávku výrobku "RACIO Špaldové chlebíčky BIO 140 g", v ktorom boli zistené nadlimitné hodnoty ochratoxínu A. Stiahnutie z trhu sa týka štyroch šarží.
"Pokiaľ ste si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali. Výrobok ste si mohli zakúpiť v období od 29. 1. 2026 do 18. 5. 2026," uvádza Bártová na webe veľkoobchodu.
Ochratoxín A
Ochratoxín A je toxický sekundárny metabolit (mykotoxín) produkovaný plesňami z rodov Aspergillus a Penicillium. Predstavuje vážne zdravotné riziko, pretože je známy svojimi nefrotoxickými (poškodzuje obličky) a karcinogénnymi účinkami.
Výrobky je možné vrátiť do konca júna
Pokiaľ si niekto zo zákazníkov zakúpil výrobky s uvedenými dátumami minimálnej trvanlivosti a šaržami, veľkoobchod Metro ich vyzýva, aby ho vrátili v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR. "Zároveň Vás prosíme, aby ste o tejto skutočnosti informovali aj svojich partnerov alebo zákazníkov a výrobky od nich prevzali späť," vyzýva Bártová s tým, že problémové výrobky je možné vrátiť do 30. júna 2026. Po predložení predajného dokladu budú vrátené peniaze.
"Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte k dispozícii predajný doklad, požiadajte obsluhu zákazníckej recepcie o výnimočné vystavenie jeho duplikátu, čím sa urýchli proces vrátenia výrobku. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za pochopenie. Veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k obojstrannej spokojnosti," dodávajú na záver z oddelenia kvality.