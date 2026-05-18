Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÉ balenie obľúbenej zeleniny: Môže obsahovať cudzí predmet!

BRATISLAVA - Na trhu sa nachádzala ďalšia nevyhovujúca potravina. Ide o nakladanú kapustu, v ktorej sa môže nachádzať cudzí predmet. Na svojom webe na to upozornil veľkoobchod Metro.
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. preventívne sťahuje z predaja nevyhovujúcu upravenú zeleninu. Ide o produkt "Metro Chef Kapusta kyslá biela 85%, 5 kg", s dátumom minimálnej trvanlivosti do 25. 6. 2026. Problémová je šarža L107, od dodávateľa HORTI s.r.o.
"V jednom z výrobkov uvedenej šarže sa zistil výskyt cudzieho predmetu. Situáciu preverujeme v súčinnosti s dodávateľom, avšak nakoľko nie je možné vylúčiť riziko výskytu vo viacerých výrobkoch a zdravie zákazníka je pre nás prvoradé, rozhodli sme sa k tomuto kroku," vysvetľuje dôvody stiahnutia výrobku Petra Bártová, vedúca oddelenia kvality.
Výrobok môžete vrátiť do konca mesiaca
"Pokiaľ ste si uvedený výrobok zakúpili a máte ho stále k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali. Výrobok ste si mohli zakúpiť v období od 24. 04. 2026 do 14. 05. 2026," vyzýva Bártová s tým, že výrobky môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR. Zároveň žiada, aby zákazníci informovali svojich partnerov, resp. zákazníkov a prevzali výrobky späť.
"Za vrátené výrobky Vám budú na základe predajného dokladu vrátené peniaze. Vrátenie je možné do 31. 5. 2026," deklaruje. V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu schopný predajný doklad predložiť, pre urýchlenie pri vrátení výrobku požiadajte obsluhu zákazníckej recepcie o výnimočné vystavenie duplikátu dokladu. "Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme," dodáva na záver.