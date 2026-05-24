Medzinárodný menový fond vyzýva štáty EÚ: Hovorí o zadlžovaní

NIKÓZIA - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval členské štáty Európskej únie (EÚ) na reformy s cieľom zabrániť nekontrolovanému rastu zadlžovania. Bez zmeny kurzu hrozí, že dlh priemernej členskej krajiny EÚ do roku 2040 dosiahne 130 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je zhruba dvojnásobok oproti dnešku, varoval fond v dokumente, ktorý slúžil ako podklad pre stretnutie ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v cyperskej metropole Nikózia. Informuje správa agentúry Reuters.
Únia podľa MMF potrebuje zlepšiť motiváciu občanov, aby sa sťahovali za prácou v rámci celého 27-členného bloku, a firiem, aby ich zamestnávali. Spoločenstvo by malo tiež integrovať svoje energetické trhy, uľahčiť tok úspor občanov v rámci bloku do ziskových investícií a zjednotiť legislatívu, ktorá sa teraz často líši v jednotlivých krajinách. Prospeli by aj reformy dôchodkových systémov vrátane zvýšenia dôchodkového veku alebo vládne záruky za rizikovejšie investície do nízkouhlíkových a klimaticky odolných projektov, ktoré by pomohli prilákať súkromný kapitál.
Vlády by sa mali dohodnúť, že inovácie, energetika a obrana sú európskymi verejnými statkami a mali by sa financovať prostredníctvom spoločných pôžičiek, navrhol ďalej MMF. Otázka spoločného dlhu je v rámci EÚ vnímaná veľmi kontroverzne. Niektoré krajiny ako Španielsko, Taliansko alebo Francúzsko myšlienku vydávania dlhopisov, za ktoré by ručila Únia ako celok, podporujú, iné vrátane najväčšej európskej ekonomiky Nemecka sú dôrazne proti. „Toto je jedna z oblastí, kde existujú rozdielne názory, ale určite je to jedna z oblastí, o ktorých budeme v nasledujúcich mesiacoch diskutovať,“ uviedol pre Reuters predseda Euroskupiny Kyriakos Pierrakakis.