Škandál s detským mliekom: Nestlé a Danone preveruje polícia! V mlieku našli NEBEZPEČNÝ TOXÍN

PRAHA - Česká polícia začala vyšetrovať, či sa výrobcovia dojčenského mlieka Nestlé a Danone nemohli v súvislosti s kauzou závadného dojčenského mlieka dopustiť trestného činu ohrozenia zdravia závadnými potravinami. Trestné oznámenie na firmy podal český zástupca celosvetovej organizácie IBFAN (Medzinárodná sieť na podporu zdravej detskej výživy). Uviedol to dnes server Seznam Zprávy. Vyjadrenie výrobcov ČTK zháňa. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) u časti šarží dojčenských výživ spomínaných výrobcov pred časom zistila nadlimitný obsah nebezpečného toxínu cereulid. Štátna veterinárna správa koncom marca zakázala v ČR predávať 120 šarží 44 mliečnych výživ pre dojčatá od 12 rôznych výrobcov z EÚ.
,,Môžem potvrdiť, že Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 4 dostalo postupne dve podania, ktoré boli už administratívne spracované. A potom, čo sa s ich obsahom oboznámil štátny zástupca, boli tieto podania ako trestné oznámenie postúpené policajnému orgánu na spísanie záznamu o začatí úkonu trestného konania, respektíve na začatie prípravného konania," uviedol pre Seznam Zprávy hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala. Či to boli trestné oznámenia na Danone a Nestlé, nechcel kvôli prípravnému trestnému konaniu potvrdiť ani vyvrátiť.
Predsedníčka českej organizácie IBFAN Aneta Majerčíková webu povedala, že výrobcovia mali včas zaistiť dostatočné kontroly pred uvedením výrobkov na trh a zaistiť bezpečnosť pre zraniteľnú skupinu dojčiat a malých detí. ,,U spoločnosti Nestlé vnímame ako veľmi závažné najmä oneskorené informovanie verejnosti, štátnych orgánov i ďalších výrobcov o kontaminácii. V prípade spoločnosti Danone považujeme za mimoriadne závažné nielen oneskorené sťahovanie výrobkov, ale aj zistenie Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, podľa ktorého boli dve kontaminované šarže ponechané v českých obchodoch ešte v marci a apríli 2026," uviedla Majerčíková.
Hrozba miliónovej pokuty
SZPI, ktorá závadné mlieka na trhu objavila, podľa serveru predpokladá, že začne s predajcami správne konanie, v ktorom predajcom hrozí za uvedenie nebezpečného výrobku na trh sankcia až 50 miliónov korún. Polícia podľa hovorcu inšpekcie Pavla Kopřivu kvôli prípadu kontaminovaných mliek SZPI už kontaktovala.
Polícia zrejme preverí aj neskoré varovanie štátu, tvrdí server. V trestnom oznámení, ktoré majú Seznam Zprávy k dispozícii, IBFAN upozorňuje, že českí pediatri dostali pokyny od štátu až v polovici marca. Hlavná hygienička Barbora Macková vydala varovanie smerom k verejnosti na chybné šarže mlieka na konci januára, pričom Nestlé začalo mlieko sťahovať po celom svete v decembri.
Nejde o jediný problém s dojčenskou výživou. V apríli sa v niekoľkých pohároch výživy značky HiPP našiel jed na potkany, prípad sa bezprostredne týka Českej republiky, Slovenska a Rakúska.