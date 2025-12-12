Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Žandárske hliadky sú v uliciach: Kaliňák ohlásil štart novej bezpečnostnej služby po Slovensku! TU ich stretnete

Robert Kaliňák
Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

MALACKY - V piatok večer nastúpili do služby naprieč Slovenskom prvé žandárske hliadky. Počas prvej služby je ich nasadených sedem - dve v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a ďalšie dve v Slovenskej Ľupči. Na tlačovej konferencii v Malackách o tom v piatok večer informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Do dnešného dňa sa prihlásilo viac ako 1100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov, ktorí sú v aktívnej službe, ale aj ďalších viac ako 200 policajtov, ktorí sú čerstvo po aktívnej službe. Máme záujem aj o ďalších. Do dnešnej dňa sme vycvičili viac ako 340 už aktívnych žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do jednotlivých služieb,“ uviedol Kaliňák. Ako šéf rezortu obrany doplnil, v rámci Žandárskeho zboru aktuálne dokáže pôsobiť 40 hliadok. Znamenalo by to využitie približne 1500 vycvičených záujemcov.

Šutaj Eštok priblížil, že žandári budú pôsobiť pod vedením polície. Zdôraznil, že podobné zložky fungujú aj v iných krajinách. „Je to jedna zo súčastí tej mozaiky bezpečnostnej architektúry v rámci Slovenska. Je to Policajný zbor, sú to žandári a my dnes veľmi intenzívne diskutujeme aj s predstaviteľmi mestských a obecných polícií, aby sme ich kompetencie zásadným spôsobom posilnili,“ uviedol.

Zmena uniforiem v budúcnosti nie je vylúčená

Žandári v službe pôsobia na služobných autách so žandárskym polepom. Aktuálne nosia vojenské rovnošaty so žltým rukávnikom. Kaliňák si nemyslí, že je potrebné, aby dostali uniformy, ktoré by sa viac podobali na policajné rovnošaty. Zdôraznil, že žandárov platí ministerstvo obrany tak, ako aj inde vo svete. Nevylúčil však, že v budúcnosti sa môže uniforma zmeniť.

Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom môžu pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci vo svojom voľnom čase za finančnú odmenu. Žandári budú pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach, či na miestach, kde počty policajtov nie sú dostatočné.

