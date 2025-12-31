Práce na výstavbe úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou pokračujú

BANSKÁ BYSTRICA - Práce na výstavbe nového úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa v súčasnosti sústreďujú najmä na preložku cesty prvej triedy. Na stavbe sa od začiatku prác vyskytlo viacero problémov, podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je však predčasné hovoriť o sklze.
O náročnej výstavbe približne trojkilometrového úseku R1 hovoril generálny riaditeľ NDS Filip Macháček i pri novembrovom otváraní R2 medzi Kriváňom a Mýtnou, keď skonštatoval, že medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou diaľničiari evidujú „enormné množstvo problémov“. Jedným z nich je napríklad potreba preložky plynovodu. „Avšak počas výstavby sa objavili aj nelegálne skládky, ktoré majú, samozrejme, vplyv na celú výstavbu. Odpad nemožno len previezť inam, je nevyhnutné s ním nakladať podľa platnej legislatívy,“ priblížila pre TASR NDS.
Práce naďalej pokračujú
Diaľničiari avizujú, že na novom úseku R1 sa počas roka intenzívne pracovalo a práce naďalej pokračujú. „Stavebné práce sa sústreďujú najmä na preložku cesty prvej triedy, kde už je v súčasnosti upravené podložie na polovici plochy. Preložky inžinierskych káblov a vodovodov sú už dokončené, dokončuje sa aj preložka elektrického vedenia. Okrem toho sa budujú násypy, zárubné múry aj mosty,“ uviedla NDS. Práce na trojkilometrovom úseku rýchlostnej cesty pri Banskej Bystrici odštartovali vlani na jar. Podľa zverejnenej zmluvy je prvým míľnikom výstavby uvedenie preložky cesty I/66 do premávky, a to do 380 dní. Podľa NDS je však predčasné hovoriť o akomkoľvek sklze.
„Výstavba pokračuje a napreduje a chceme spraviť maximum, aby sa komplikácie len minimálne podpísali na celom diele. Čo sa teda týka termínu, v súčasnosti sa ide podľa aktuálne platného harmonogramu, o prípadných zmenách budeme informovať,“ uviedla NDS. Úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude zahŕňať aj 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Výstavbu za viac ako 104 miliónov eur s DPH realizuje združenie spoločností Doprastav a Metrostav DS. Nová R1 bude viesť na mieste aktuálnej cesty I/66, cesta prvej triedy sa preloží na novú trasu.