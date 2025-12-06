Policajt mal zmlátiť muža na ubytovni: VIDEO bitky sa šíri internetom! REAKCIA polície, prípad rieši inšpekcia

BANSKÁ BYSTRICA - Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici nariadil v tejto veci kontrolu. Na prípad reaguje aj policajná prezidentka.
Na sociálnej sieti koluje posledné dni video, v ktorom policajt bez identifikačného štítku bije českého žeriavnika pôvodom z Albánska Ardiana Bobaja. Podľa jeho slov pre SME prišli 29. novembra do ubytovne v Slovenskej Ľupči, aby ho z nej vyviedli. Tvrdí, že keď ich požiadal o čas na zbalenie vecí, tak ho fyzicky napadnli a rasisticky urážali.
"Povedali mi, že som čierna mrdka a že na Slovensku čierne mrdky nemajú radi," povedal pre denník s tým, že po útoku vykašliaval a zvracal krv. Žeriavnik, ktorý pracoval na stavbe pri banskobystrickej nemocnici, vrdí, že po incidente stratil dôveru v slovenskú políciu a zo strachu odišiel zo Slovenska. Trestné oznámenie zatiaľ nepodal, no zvažuje to.
Vyjadrenie banskobystrickej polície
K danému incidentu zverejnila v sobotu stanovisko banskobystrická krajská polícia. Uvádza, že v daný deň prijala polícia oznámenie od majiteľky domu, že jej nájomník - občan Českej republiky - sa správa agresívne, odmieta opustiť izbu, oznamovateľku verbálne napáda a poškodzuje zariadenie izby.
"Po príchode na miesto oznamovateľka hliadke uviedla, že muž mal poškodzovať zariadenie domácnosti a dokonca fyzicky napádať aj jej otca. Spoločne sa presunuli k mužovi, ktorého polícia vyzvala k predloženiu dokladov totožnosti. Muž verbálne na policajtov útočil a správal sa agresívne. Na opakované výzvy, aby upustil od protiprávneho konania a opustil dom nereagoval. Muž u hliadky budil dôvodné podozrenie, že vykazuje známky požitia omamných a psychotropných látok," uvádza polícia s tým, že jeho agresívne správanie sa stupňovalo a na opakované výzvy policajtov nereagoval.
Podľa polície sa potom, čo sa muž upokojil, spoločne presunuli s oznamovateľkou do prenajatej izby. "Rozrušená majiteľka v emotívne vypätej situácii poukázala na poškodený majetok, prázdne fľaše, plechovky od alkoholických nápojov, na čo muž reagoval opäť agresívnym správaním. Osoba nereagovala na opakované výzvy policajtov a s hliadkou polície nespolupracovala, následkom čoho došlo počas zásahu k fyzickému kontaktu medzi týmto mužom a policajtmi a boli voči nemu použité donucovacie prostriedky," tvrdí polícia a dodáva, že po pár dňoch od incidentu muž zverejnil na sociálnej sieti video "so subjektívnym komentárom k udalosti". Presný priebeh je predmetom prešetrenia kontrolných orgánov.
Koná aj policajná inšpekcia, reaguje aj policajná prezidentka
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici nariadil v tejto veci kontrolu a prípadom za zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby. "Úrad inšpekčnej služby sa vecou zaoberá od okamihu zverejnenia videí. Aktuálne je v jeho pôsobnosti vedené trestné konanie," uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.
K prípadu sa vyjadrila aj policajná prezidentka Jana Maškarová. Podľa jej slov si vyžiada dôkladné preverenie. Vyzdvihla, že väčšina policajtov denne pomáha ľuďom, chráni životy a pracuje s rešpektom a profesionálnym nasadením. "Našou povinnosťou je byť úprimní, féroví a zodpovední voči verejnosti aj voči vlastným ľuďom a zabezpečiť, že podobné situácie budú riešené správne. Dôrazne odmietam akékoľvek konanie príslušníka PZ, ktoré môže u verejnosti vyvolať dojem zlyhania a oslabiť dôveru, ktorú sa snažíme, svojou prácou, občanom každý deň jasne ukázať. Ak sa potvrdí, že v tomto prípade došlo k pochybeniu, budú vyvodené dôsledky v súlade so zákonom," deklaruje.
Pripomína, že v zbore dlhodobo prijímjú a priebežne posilňujú opatrenia, ktoré zvyšujú pripravenosť príslušníkov tak, aby mali jasné pravidlá, kvalitný výcvik a podmienky na výkon služby. "Ide o kontinuálny proces, ktorého cieľom je, aby každý policajt konal profesionálne, zákonne a s plným rešpektom k právam občanov," dodáva na záver s tým, že každý takýto prípad beriú veľmi vážne a pristupujú k nemu s plnou zodpovednosťou.