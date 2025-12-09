Policajný zásah v Slovenskej Ľupči rozvíril vody: Jeden zbitý muž, dve verzie! Spišiak zvoláva mimoriadny výbor

SLOVENSKÁ ĽUPČA - Zásah banskobystrických policajtov proti českému žeriavnikovi, ktorý sa vysielal naživo na TikToku, má dve diametrálne odlišné verzie. Kým muž tvrdí, že bol brutálne napadnutý bez dôvodu, polícia hovorí o agresívnom správaní a potrebe použiť silu. Poslanec Jaroslav Spišiak (PS) preto inicioval zvolanie mimoriadneho brannobezpečnostného výboru.
Koncom novembra (29. 11.) sa v rodinnom dome v Slovenskej Ľupči odohral konflikt, ktorý rezonuje spoločnosťou. Český občan albánskeho pôvodu Ardian Bobaj, pracujúci ako žeriavnik na stavbe pri banskobystrickej nemocnici, si prenajímal izbu „na dobré slovo“. V osudný večer vysielal naživo na TikToku, pričom podľa svedkyne Vaness Dyskyovej, ktorá mu moderovala chat, stream trval približne dve hodiny, píše denník SME. Samotný zásah polície mala sledovať 15 až 20 minút.
Policajt mal zmlátiť muža na ubytovni: VIDEO bitky sa šíri internetom! REAKCIA polície, prípad rieši inšpekcia
Majiteľka domu privolala hliadku, pretože Bobaj mal v izbe fajčiť, piť alkohol, nahlas púšťať hudbu a poškodiť skriňu. Dyskyová potvrdila, že pil a mal hlasnú hudbu, poškodenie skrine však označila za náhodné. Prítomnosť drog vylúčila.
Od tejto chvíle sa verzie príbehu rozchádzajú.
Čo tvrdí polícia
Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici opisuje úplne inú situáciu. Podľa ich stanoviska majiteľka oznámila, že muž je agresívny, odmieta opustiť izbu, verbálne ju napáda a ničí zariadenie. Dokonca mal fyzicky útočiť na jej otca. Po príchode na miesto mal Bobaj na policajtov verbálne útočiť a ignorovať ich výzvy. Hliadka mala nadobudnúť podozrenie, že je pod vplyvom omamných látok. Keď sa podľa polície na chvíľu upokojil, presunuli sa do izby, kde majiteľka ukazovala poškodenia a alkoholové obaly. To malo u Bobaja vyvolať ďalšiu agresivitu.
Následne došlo k fyzickému kontaktu — policajti tvrdia, že použili donucovacie prostriedky, pretože muž nespolupracoval a nereagoval na výzvy. Polícia uviedla, že video zverejnené na sociálnej sieti je subjektívne.
Čo tvrdí Bobaj
Podľa Bobaja policajti prišli do izby s požiadavkou, aby ju opustil do piatich minút. On žiadal desať. Namiesto diskusie však podľa neho dostal päsťou a jeden z policajtov ho na posteli opakovane udieral do hlavy a hrudníka. Dyskyová podľa SME tvrdí, že počas zásahu muž neopustil miestnosť a celú situáciu zachytával naživo.
Bobaj aj Dyskyová odmietajú časť verzie polície, podľa ktorej sa muž mal s hliadkou konfrontovať ešte pred vstupom do izby. Najdlhší, viac ako dvojhodinový záznam udalosti má mať k dispozícii len Bobaj — tvrdí však, že ho nevie nájsť. Dyskyová začala nahrávať až vo chvíli, keď prišla polícia.
Spišiak zvoláva mimoriadny výbor, znovu hovorí o odvolávaní Šutaja Eštoka
Prípadu sa venuje aj poslanec a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak (Progresívne Slovensko), ktorý sa v pondelok obrátil na vedenie parlamentu a inicioval zvolanie mimoriadneho brannobezpečnostného výboru, ktorý podľa zákona musí zasadnúť do siedmich dní.
Spišiak priznáva, že povolanie policajta je dnes náročné — kriminalita rastie, občania sú frustrovaní a polícia podľa neho nemá adekvátne vedenie. No tento zásah podľa neho „na prvý pohľad vyzerá ako konanie v rozpore so zákonom“. Hovorí o hrubom porušení služobnej prísahy aj interných predpisov.
„V prípadoch, akým je tento, je nevyhnutné prijať radikálne manažérske rozhodnutia, ktoré budú pôsobiť preventívne a odradia ďalších policajtov konať nezákonne,“ hovori Spišiak. Tvrdí, že minister vnútra situáciu nezvláda a opakované incidenty sú dôkazom neúčinných opatrení. Na možné zneužitie právomocí upozornil aj bývalý šéf NAKA Ľubomír Daňko, dnes pôsobiaci v Nadácii Zastavme korupciu.
"Matúš Šutaj Eštok je neschopný babrák a zbabelec, ktorý uteká pred zodpovednosťou. Každá hodina naviac, ktorú je vo funkcii, predstavuje pre nás všetkých bezpečnostné riziko. Nevie vyriešiť násilie v polícii, nevie urýchlene napraviť vzrastajúcu kriminalitu. Vie len manipulovať, mstiť sa, rušiť efektívne inštitúcie, polarizovať, zastrašovať a trolovať," myslí si Spišiak a PS.
Prípad preveruje policajná inšpekcia aj verejný ochranca ľudských práv
Prípad preveruje Úrad inšpekčnej služby, kontrolu v tejto veci nariadil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici. O dôkladnom preverení prípadu hovorí aj prezidentka PZ Jana Maškarová.
Incident preverí aj verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, podľa ktorého takéto zábery vyvolávajú vážne otázky o primeranosti policajného zákroku a o rešpektovaní základných práv osoby, voči ktorej bol zásah vykonaný. „Preverenie aktuálneho incidentu vykonám dôsledne, nezávisle a s cieľom prispieť k tomu, aby sa podobné situácie neopakovali,“ poznamenal s tým, že o výsledkoch bude verejnosť informovať.