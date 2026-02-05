Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Ďalší podvod v Bratislave: Muž chcel pomôcť príbuznému odblokovať účet, napokon prišiel o 14-tisíc eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Bratislavská polícia eviduje ďalší prípad podvodu, pri ktorom poškodený prišiel o 14-tisíc eur. Prípad nahlásil podvedený občan v stredu (4. 2.) na jednom z oddelení Policajného zboru v treťom bratislavskom okrese.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková priblížila, že poškodeného mali kontaktovať viaceré osoby, ktoré ho vyzývali, aby finančnou hotovosťou pomohol príbuznému vyriešiť záležitosť so zablokovaním účtu. „Poškodený vybral disponibilné finančné prostriedky, podľa inštrukcií ich mal odovzdať v obálke neznámemu mužovi. Uvedením do omylu prišiel o 14-tisíc eur,“ oznámila Šimková.

 
 

Polícia opätovne vyzvala na opatrnosť pri kontaktovaní neznámymi osobami a výzvach k výberu a odovzdaní finančnej hotovosti, ktoré majú pomôcť v ťažkostiach blízkemu človeku. „V prípade podozrení na podvod je potrebné ihneď kontaktovať políciu na čísle 158,“ dodala policajná hovorkyňa.

Viac o téme: PomocPodvodúčetPolícia Bratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Nová podvodná SMS vás
Nová podvodná SMS vás môže zmiasť: NENALEŤTE, prídete o stovky eur! Stačí si všimnúť TÚTO jednu vec
Domáce
Išlo o podvod? Okres
Išlo o podvod? Okres v štáte Georgia žaluje FBI za zaistenie hlasovacích lístkov z volieb 2020
Zahraničné
Ilustračné foto
Slováci prichádzajú o tisíce eur! Veľké VAROVANIE polície pred PODVODOM: Správa príde od vášho známeho
Domáce
Albánsko rieši podvod s
Albánsko rieši podvod s odpadom: Vydali zatykače na 33 osôb po tom, čo Thajsko odhalilo jedy v kontajneroch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Prominenti
Patrik Šimko z Tatrana Prešov: Liga ukáže, ako sme sa pripravili
Patrik Šimko z Tatrana Prešov: Liga ukáže, ako sme sa pripravili
Šport
Mikloško si vyslúžil potlesk v stoji od celej opozície
Mikloško si vyslúžil potlesk v stoji od celej opozície
Správy

Domáce správy

ŠKANDÁL v SFZ: V
ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni
Domáce
FOTO Chaos s energošekmi pokračuje:
Chaos s energošekmi pokračuje: Bizarné prípady... Štefan po otvorení schránky neveril vlastným očiam! To vážne?
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Fico prelomil mlčanie: Prehovoril
Fico prelomil mlčanie: Prehovoril o tom, ako to bolo s jeho údajným stretnutím s Bannonom!
Domáce
AKTUÁLNE FOTO Zrážka autobusu a auta: Hlásia zranenia, zasahujú záchranné zložky
AKTUÁLNE FOTO Zrážka autobusu a auta: Hlásia zranenia, zasahujú záchranné zložky
Košice

Zahraničné

Smrteľná nehoda vrtuľníka pri
Smrteľná nehoda vrtuľníka pri policajnom zásahu v Arizone! Nehoda si vyžiadala dve obete vrátane pilota a záchranára
Zahraničné
Freska s tvárou premiérky
Freska s tvárou premiérky Meloniovej šokovala svet, Vatikán zasiahol
dromedar.sk
Slovensko na programe rokovania
Slovensko na programe rokovania v Štrasburgu: Europarlament bude rokovať o stave právneho štátu Slovenska
Zahraničné
Jeffrey Epstein
MIMORIADNE Rusko poprelo, že by bol Epstein ich tajný agent
Zahraničné

Prominenti

50 rokov s jedným
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Domáci prominenti
Lily Allen
Lily Allen BEZ ŠIAT, bez filtrov a bez manžela: Škandalózna spoveď! Takúto sme ju ešte nevideli
Zahraniční prominenti
Fashion Live. Na snímke
Dobráčka z Dunaja skoro prišla o rozum: NENÁVIDELA som vlastnú dcéru! To myslí Monika vážne?
Domáci prominenti
Kate Middleton po boji
Kate Middleton po boji s rakovinou: Posiela silný ODKAZ... Prehovorila o STRACHU a vyčerpaní!
Kráľovské rodiny a šľachta

Zaujímavosti

Z vyšetrenia odchádzala so
Chcela si dať len vyšetriť zrak, teraz vyzerá ako MIMOZEMŠŤAN: Neuveríte, aká BANÁLNA CHYBA jej zmenila farbu očí!
Zaujímavosti
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával štyri hodiny cez rozbúrené more, aby zachránil svoju rodinu
dromedar.sk
Koniec anonymity pri AI?
Koniec anonymity pri AI? Oxford rozdelil svet do 4 táborov: Zistite, čo o vás prezrádza váš štýl četovania!
Zaujímavosti
Koniec CHRONICKÉHO utrpenia? Stačí
Koniec CHRONICKÉHO utrpenia? Stačí umlčať tento drobný okruh V MOZGU a bolesť sa jednoducho rozplynie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!

Šport

ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
Hokej na ZOH 2026
Kvalita a investícia do budúcnosti: Slovan získal ofenzívnu posilu, na ME dal víťazný gól Slovenska
Kvalita a investícia do budúcnosti: Slovan získal ofenzívnu posilu, na ME dal víťazný gól Slovenska
Niké liga

Auto-moto

Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Fašiangové koláče, ktoré si pýtajú dupľu: Tieto robili staré mamy
Fašiangové koláče, ktoré si pýtajú dupľu: Tieto robili staré mamy
Výber receptov

Technológie

Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Veda a výskum
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Bezpečnosť
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
Armádne technológie

Bývanie

Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie

Pre kutilov

Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Zábava
Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL v SFZ: V
Domáce
ŠKANDÁL v SFZ: V hre sú milióny eur a odsúdený podvodník v pozadí! Futbalu hrozí kolaps, Kováčik sa bráni
Chaos s energošekmi pokračuje:
Domáce
Chaos s energošekmi pokračuje: Bizarné prípady... Štefan po otvorení schránky neveril vlastným očiam! To vážne?
Fico prelomil mlčanie: Prehovoril
Domáce
Fico prelomil mlčanie: Prehovoril o tom, ako to bolo s jeho údajným stretnutím s Bannonom!
MIMORIADNE Vtáčia chrípka zlikvidovala
Domáce
MIMORIADNE Vtáčia chrípka zlikvidovala farmu na juhu Slovenska: Museli utratiť tisíce zvierat!

Ďalšie zo Zoznamu