Ďalší podvod v Bratislave: Muž chcel pomôcť príbuznému odblokovať účet, napokon prišiel o 14-tisíc eur

BRATISLAVA - Bratislavská polícia eviduje ďalší prípad podvodu, pri ktorom poškodený prišiel o 14-tisíc eur. Prípad nahlásil podvedený občan v stredu (4. 2.) na jednom z oddelení Policajného zboru v treťom bratislavskom okrese.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková priblížila, že poškodeného mali kontaktovať viaceré osoby, ktoré ho vyzývali, aby finančnou hotovosťou pomohol príbuznému vyriešiť záležitosť so zablokovaním účtu. „Poškodený vybral disponibilné finančné prostriedky, podľa inštrukcií ich mal odovzdať v obálke neznámemu mužovi. Uvedením do omylu prišiel o 14-tisíc eur,“ oznámila Šimková.
Polícia opätovne vyzvala na opatrnosť pri kontaktovaní neznámymi osobami a výzvach k výberu a odovzdaní finančnej hotovosti, ktoré majú pomôcť v ťažkostiach blízkemu človeku. „V prípade podozrení na podvod je potrebné ihneď kontaktovať políciu na čísle 158,“ dodala policajná hovorkyňa.