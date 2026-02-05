Išlo o podvod? Okres v štáte Georgia žaluje FBI za zaistenie hlasovacích lístkov z volieb 2020

WASHINGTON – Predstavitelia okresu Fulton v americkom štáte Georgia podali v stredu žalobu, v ktorej žiadajú Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), aby vrátil hlasovacie lístky zaistené v rámci vyšetrovania súvisiaceho s prezidentskými voľbami v roku 2020. Informovala o tom agentúra AFP.
Agenti FBI minulý týždeň vykonali raziu v úradoch okresu, ktorého súčasťou je aj Atlanta, a odniesli stovky škatúľ s hlasovacími lístkami a ďalšími volebnými materiálmi. Federálne úrady zatiaľ nezverejnili dôvody zásahu. Kontroverziu vyvolala aj prítomnosť riaditeľky Národnej spravodajskej služby USA Tulsi Gabbardovej na mieste razie, keďže jej úrad sa zvyčajne zameriava na zahraničné hrozby a koordináciu tajných služieb, nie na domáce vyšetrovania. Niektorí demokratickí zákonodarcovia žiadali vysvetlenie, prečo bola Gabbardová pri zásahu.
Americký prezident Donald Trump už dlho bez predloženia dôkazov tvrdí, že príčinou jeho prehry s demokratom Joeom Bidenom v prezidentských voľbách v roku 2020 bol volebný podvod v okrese Fulton. Predseda okresnej rady Fulton Robb Pitts uviedol, že žaloba sa týka nielen okresu, ale aj integrity volieb v celých Spojených štátoch. Okres zároveň žiada odtajnenie dokumentov FBI súvisiacich so zásahom vo Fultone.
Trump v roku 2020 v Georgii tesne prehral
Trump v roku 2020 v Georgii tesne prehral a ešte pred potvrdením výsledkov vyzýval štátneho volebného predstaviteľa, aby mu pomohol „nájsť“ chýbajúce hlasy. Republikánsky prezident a ďalšie osoby boli neskôr v Georgii obvinené z pokusu ovplyvniť výsledky volieb, no prokurátorka bola z tohto prípadu vylúčená pre podozrenie z konfliktu záujmov. Nový prokurátor prípad stiahol a celá kauza bola v novembri 2025 zastavená. Trump čelil aj federálnym obvineniam súvisiacim s pokusmi o zmanipulovanie volieb, ktoré 6. januára 2021 viedli k útoku jeho priaznivcov na Kapitol. Tieto obvinenia boli po jeho zvolení v novembri 2024 stiahnuté.