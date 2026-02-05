Slováci prichádzajú o tisíce eur! Veľké VAROVANIE polície pred PODVODOM: Správa príde od vášho známeho

BRATISLAVA - Polícia opäť varuje pred známou schémou podvodov cez WhatsApp, ktorá stále prekvitá. Podvodníci kontaktujú obete cez čísla známych ľudí, ktorých má v kontakte a žiadajú o peniaze. Napriek opakovaným upozorneniam mnohí naletia a prichádzajú o stovky až tisíce eur.
Bratislavskí policajti zaznamenali v uplynulých dňoch viacero prípadov podvodov, ktoré sa šíria prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Hoci ide o dlhodobo známu schému, množstvo ľudí naďalej prichádza o peniaze. Polícia preto opäť apeluje na verejnosť, aby bola mimoriadne obozretná.
Podvodníci kontaktujú obete z telefónnych čísel, ktoré majú uložené v mobile, čo vytvára dojem, že ide o skutočného známeho či priateľa. V správe žiadajú o rýchlu finančnú pomoc. „Druhá strana pritom vôbec netuší, že z jej čísla niekto komunikuje. Správy neodchádzajú z ich zariadenia,“ upozorňuje polícia. Po tom, čo obeť na správu zareaguje, podvodník pošle číslo účtu. Na prvý pohľad nepôsobí podozrivo, no meno príjemcu sa spravidla nezhoduje s menom údajného známeho. Mnohí si to neuvedomia a peniaze odošlú – a prídu o stovky až tisíce eur.
Polícia zdôrazňuje, že v prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné situáciu preveriť. „Pýtajte sa, volajte známym a overujte si informácie. Ak vás kontaktuje osoba, ktorú nepoznáte, alebo máte zlý pocit, okamžite volajte na číslo 158. Môže ísť o podvod,“ apelujú policajti. Podľa nich je práve rýchla reakcia a overenie si informácií najúčinnejším spôsobom, ako predísť finančným stratám.