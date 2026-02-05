Nová podvodná SMS vás môže zmiasť: NENALEŤTE, prídete o stovky eur! Stačí si všimnúť TÚTO jednu vec

BRATISLAVA - Podvody na Slovákov číhajú z každej strany. Po novom aj Sociálna poisťovňa upozorňuje na šírenie podvodných SMS správ, ktoré zneužívajú jej meno. Falošné správy informujú klientov o údajnom dlhu v stovkách eur a žiadajú úhradu na uvedené číslo účtu. Ak sa obeť nachytá, príde o peniaze. Stačí si však všimnúť jedinú vec - meno odosielateľa.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zaznamenala šírenie falošných SMS správ, ktoré sa snažia zneužiť meno inštitúcie. "Tieto správy klienta informujú o údajnom dlhu a žiadajú úhradu na uvedené číslo účtu," varuje. Hoci samotná správa a jej forma by mala byť pozornému klientovi podozrivá, keďže obsahuje gramatické a logické chyby, napriek tomu by mohla prijímateľa uviesť do omylu.
"Dobry den, neevidujeme Vas, dlh v Socialnej Poistovni vo vyske 679,77€ uhradte Prosim na Cislo Uctu SK09 0900 0000 0052 2828 1120 Dakujem," znie doslovný prepis s gramatickými chybami podvodnej SMS.
Sociálna poisťovňa svojich klientov vyzýva k ostražitosti. "Ak dostanete správu, ktorá sa za Sociálnu poisťovňu vydáva, neklikajte na odkazy v nej a vymažte ju. Pri rôznych SMS či e-mailových správach je potrebné zvýšiť pozornosť – Sociálna poisťovňa si v nich nikdy nepýta žiadne osobné či platobné údaje a nežiada 'prekliky' na ďalšie linky," upozorňuje inštitúcia a dodáva, že oficiálne informácie nájdu občania prostredníctvom jej webovej stránky www.socpoist.sk. Je tiež možné kontaktovať príslušnú pobočku, resp. Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum.
Sociálna poisťovňa pripomína, že klientom zasiela SMS správy od 1. augusta 2025 s jednotným názvom odosielateľa v podobe "SOCPOIST.SK". Cieľom tejto zmeny bolo práve zvýšiť prehľadnosť a dôveryhodnosť SMS správ a znížiť prípadné obavy verejnosti z možného zneužitia telefónnych čísel.