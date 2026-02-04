Albánsko rieši podvod s odpadom: Vydali zatykače na 33 osôb po tom, čo Thajsko odhalilo jedy v kontajneroch

TIRANA - Albánska prokuratúra v utorok vydala zatykače na 33 osôb podozrivých z účasti na obchodovaní s toxickým odpadom, uviedla hovorkyňa prokuratúry. Informuje o tom agentúra AFP.
V júli 2024 odpad z Albánska vyviezli vo viac než 100 kontajneroch. Thajsko zásielku odmietlo prijať po tvrdeniach environmentálnej organizácie, že išlo o nelegálny toxický odpad. Následne sa táto zásielka vrátila späť do Albánska. Hovorkyňa prokuratúry tvrdí, že operácia bezpečnostných orgánov ešte nie je ukončená a „nadväzuje na výsledky analýz z laboratória v Taliansku, ktoré potvrdili, že materiály sú toxickým odpadom“.
Albánske colné dokumenty uvádzali, že zásielka obsahovala oxid železitý, ktorý je legálnym vývozným tovarom. Environmentálna organizácia Basel Action Network (BAN) s odvolaním na whistleblowera uviedla, že zmienená zásielka obsahovala prach z elektrickej oblúkovej pece, čo je toxický vedľajší produkt výroby ocele.
Vyšetrovanie v spolupráci s Európou
Experti v Albánsku v októbri v rámci vyšetrovania obchodovania so zakázaným tovarom odobrali vzorky z tejto zásielky. Prokuratúra v tom čase uviedla, že v spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom začala s vyšetrovaním predpokladaného pašovania a zneužitia právomocí. Požiadali niekoľko inštitúcií, aby sprístupnili svoje laboratóriá a odborníkov na vykonanie analýz. Tieto vzorky podľa hovorkyne prokuratúry následne poslali do laboratória v Taliansku.
Environmentálne mimovládne organizácie tvrdia, že priemyselný odpad je často vyvážaný zo západných krajín na spracovanie do Ázie a Afriky v rámci globálneho obchodu, ktorého hodnota môže podľa ich odhadov dosahovať až 82 miliónov dolárov ročne.