V parlamente momentálne pôsobí osem nezaradených poslancov

BRATISLAVA - V Národnej rade (NR) SR v súčasnosti pôsobí osem poslancov, ktorí nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu. Od začiatku aktuálneho volebného obdobia na jeseň 2023 došlo totiž v parlamente k viacerým presunom poslancov. Piati nezaradení poslanci prišli do NR SR na kandidátke koaličných strán, traja zákonodarcovia odišli z opozičného klubu.
archívne video
Ferenčák končí v Hlase
Najnovšie bude ako nezaradený poslanec v parlamente pôsobiť Ján Ferenčák. Ten cez týždeň oznámil odchod z poslaneckého klubu Hlas-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Ako nezaradení vystupujú poslanci Ivan Ševčík a Pavel Ľupták. Tí na jeseň minulého roka odišli spolu so súčasným ministrom cestovného ruchu a športu a vtedajším poslancom Rudolfom Huliakom z koaličného klubu SNS. Pôsobia v mimoparlamentnej strane Národná koalícia, ktorej Huliak predsedá.
Malatinec a Radačovský medzi nezaradenými
Nezaradeným poslancom je aj Roman Malatinec, ktorý vo februári odišiel z koaličného klubu Hlas-SD. Odôvodňoval to tým, že nemal adekvátny priestor pre svoju snahu o podporu kultúry a rozvoja regiónov. Po odchode z Hlasu sa pridal k Národnej koalícii. Ako nezaradený v parlamente vystupuje aj Miroslav Radačovský. Ten v posledných parlamentných voľbách kandidoval za SNS. Poslanecký sľub zložil v marci 2025, mandátu sa ujal po tom, ako sa Huliak stal ministrom.
Ďalšími nezaradenými poslancami sú Ľubomír Galko, Rastislav Krátky a Richard Vašečka, ktorí boli v opozičnom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorý má už dnes názov Slovensko - Za ľudí. Galko klub opustil v septembri 2024. Pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati. Krátkeho z klubu vylúčili na jeseň tohto roka po tom, ako podporil vládnu novelu Ústavy SR. Hnutie Slovensko vylúčenie odôvodňovalo tým, že Krátky neprejavil po hlasovaní snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu. Vašečka opustil klub takisto po hlasovaní o novele ústavy. Jeho podpora úpravy bola vopred známa, no nesúhlasil s postupom Hnutia Slovensko pri vylúčení Krátkeho.
V 150-člennnom zákonodarnom zbore figuruje momentálne sedem poslaneckých klubov, ktoré boli zriadené po parlamentných voľbách. Na fungovanie klubu treba najmenej osem poslancov. Po odchode trojice okolo Huliaka hrozil rozpad klubu SNS, preto ich rady posilnil Dušan Muňko zo Smeru-SD.