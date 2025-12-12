Pellegrini poslancom vyčistil žalúdok: Nekultúrne divadlo, hromží! Koalícii odkázal, že im zákon aj tak nepodpíše

BRATISLAVA – Doslova cirkus a bordel, ktorý sme mohli v uplynulých hodinách vidieť na pôde parlamentu, neprehliadli ani v Prezidentskom paláci. Peter Pellegrini poslancom odkázal, že išlo o nekultúrne divadlo a pýta sa ich, akým príkladom takto idú spoločnosti. Odkaz poslal ale aj koalícii – zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľom nepodpíše ani potom, ako prelomili jeho veto.
Parlament má za sebou noc, za akú by sa nemusela hanbiť ani putiky či krčma horšej povesti. Okrem slovných hádok, počas ktorých zazneli aj vulgarizmy najhrubšieho zrna, sme boli svedkami strkaníc, ohadzovania sa fľašami a k slovu sa mal údajne dostať aj alkohol. To, čo sa dialo počas prerokovania novely trestného zákona aj prezidentského veta týkajúce sa zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov, sledoval aj Peter Pellegrini.
Prezident dnes zverejnil video, v ktorom dianie v Národnej rade odsúdil a „hlavným hviezdam“ nočného cirkusu vyčistil žalúdok. „Ostro odsudzujem agresivitu, urážky a doslova nekultúrne divadlo, ktoré sa včera odohrávalo v inštitúcii, ktorá má predovšetkým zastupovať záujmy ľudí na Slovensku. Dlhodobo hovorím a vyzývam k obnoveniu racionálneho politického dialógu, vyzývam k riešeniam, ktoré prispievajú k zlepšeniu života ľudí. Hovorím o zbúraní múrov a spojení sa pre budúcnosť Slovenska. Žiaľ, dnes vidím, že pred nami stojí ešte veľmi dlhá cesta,“ povedal.
Včera večer podľa jeho slov jedna z kľúčových inštitúcií našej krajiny utrpela morálne rany, ktoré naštrbili jej dôveryhodnosť vo verejnosti. „Aký príklad si majú brať ľudia z poslancov, ktorí urážajú ženy, častujú sa vzájomnými urážkami a dokonca prichádza k fyzickým kontaktom?“ pýta sa. Parlament sa podľa neho zmenil na gladiátorskú arénu. „A neobstojí bagatelizovanie, že to sa deje alebo stáva aj v iných parlamentoch na svete,“ dodal.
„Naša spoločnosť je rozdelená, v mene odlišného politického názoru sa dokonca uskutočnil aj atentát na premiéra. Dnes sa pýtam, kde má táto agresivita ešte vyústiť? Je jej cieľom vytvoriť z politického oponenta druhoradú bytosť, ktorá si nezaslúži ani štipku rešpektu a úcty?“ položil si otázky.
Včerajšie rokovanie parlamentu podľa jeho slov vylialo do spoločnosti jed a nenávisť. Hovorí tiež o frustrácii a strachu. „Obávam sa, že sme zasiali plody, ktoré budeme ešte trpko žať,“ odkázal. „Akákoľvek legitimizácia násilia v mene vyššieho morálneho princípu neguje samotný morálny princíp,“ povedal.
Vyjadril sa aj k dianiu okolo samotných zákonov. „Opozícia pri prerokúvaní môjho veta konšpirovala o údajných tichých dohodách s koalíciou a časť koalície ma zasa obviňovala z politickej zrady. Chcem tu jasne povedať – mojim programom sú a budú ľudia kvalita ich života. Nebudem sa riadiť želaniami ani koalície, ani opozície. Vždy sa budem riadiť právnymi a demokratickými princípmi a budovaním takého renomé Slovenska, ktoré bude vzbudzovať rešpekt u našich partnerov v medzinárodných inštitúciách. A chcem vás uistiť, že z tejto cesty nemienim nikdy zísť,“ odkázal.
Na základe toho je rozhodnutý, že aj po prelomení veta zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov nepodpíše. „Slovensko a ľudia, ktorí tu žijú, si zaslúžia lepši, pokojnejší a bezpečnejší život. Vráťme sa preto k pokojnému a zodpovednému napĺňaniu týchto princípov,“ dodal.