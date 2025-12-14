Historický moment na Záhorí: Skaličania platným referendom povedali jasné nie spaľovni! Čo na to poslanci?

SKALICA - Moment, ktorý prepisuje históriu. Tak by sa dalo nazvať hlasovanie ľudu v referende proti spaľovni, ktorú chceli postaviť len pár stoviek metrov od obývanej časti mesta Skalice na Záhorí. Skaličania v miestnom referende rozhodli, že s výstavbou spaľovne nesúhlasia a blízko svojich obydlí ju nechcú. Poslanci sa predčasom zaviazali rešpektovať rozhodnutie ľudu, ak bude referendum platné. Skutočný postoj však k ľudovému hlasovaniu zaujmu až po novom roku.
Obyvatelia Skalice sa v sobotu 13. decembra 2025 zišli pri hlasovaní, ktoré nemalo v meste obdobu. Vo vypísanom referende, vôbec prvom v histórii mesta, mali zaujať postoj k spaľovni odpadov, ktorú plánovala v meste postaviť spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Proti výstavbe, ktorá mala byť len 400 metrov od obývanej časti mesta, sa postavili mnohí - obyvatelia, aktivisti, aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. Otázka bola jasná - "Súhlasíte s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?"
V meste pritom bolo zriadených celkovo 11 referendových miestností, ktoré boli otvorené od 7:00 do 20:00. Otázka sa netýkala len aktuálne zámeru výstavby spaľovne, ale akéhokoľvek zámeru v budúcnosti o výstavbu spaľovne v celom katastrálnom území mesta.
Investor plánuje v Skalici postaviť Centrum ekologického hospodárstva na ploche 90-tisíc štvorcových metrov. Súčasťou by mali byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. Podľa predloženého zámeru má byť zariadenie schopné spracovať až 135.000 ton odpadu za rok. Podobné zariadenia fungujú v Európe aktuálne na viac ako 500 miestach.
Podľa zákona o obecnom zriadení by boli výsledky platné v prípade, ak by hlasovala aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Čo to teda znamená?
Mesto Skalica už zverejnilo oficiálne výsledky referenda, pričom výsledok je jednoznačný:
Celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch: 12735
Celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 7126
Celkový počet hlasov “ÁNO” – 175
Celkový počet hlasov “NIE” – 6894
Výsledky referenda sú platné, nakoľko sa na miestnom referende zúčastnilo 55,96% oprávnených voličov.
V referende hlasovali aj poslanci mestské zastupiteľstva či kraja. Napríklad, vicežupanka trnavského samosprávneho kraja a poslankyňa mesta Veronika Buc zaujala jasný postoj. "Dnes som vzala svoju štvorročnú dcérku k urne. Hlasovala som za to, aby vyrastala v meste, kde vzduch vonia slobodou. Za Skalicu, ktorá si zachová svoju krásu a tradičné srdce. Učíme deti, že príroda je dar. Dnes sme im ukázali, že dar sa chráni – pre všetky generácie," napísala na sociálnej sieti. K výsledkom referenda sa vyjadrila následne. "Stáli sme za ľuďmi. V mojom srdci je radosť a vďačnosť – lebo sila je v odvahe a vernosti naším občanom. Ďakujeme," dodala.
"Dnes máme možnosť využiť svoje právo rozhodovať Referendum je o zodpovednosti. Ja som hlasoval za naše prostredie, deti, za naše mesto. V petičnom výbore ďakujeme každému, kto sa zapojil," napísal predseda petičného výboru Patrik Ďurnek. "Drvivým víťazstvom sme odmietli spaľovňu v Skalici. Mobilizácia Skalice bola výborná, ako predseda petičného výboru vám chcem všetkým poďakovať," povedal následne vo videu.
Cesta k platnému referendu údajne nebola ľahká, niektorí poslanci, obyvatelia a aktivisti sa sťažovali, že im mesto hádzalo polená pod nohy, upozornil portál nazahori.sk. "Neverme benefitom, ktoré nám investor ponúka. Tieto benefity nie sú podložené žiadnymi podpísanými zmluvami. Nemáme štúdiu EIA na stole. EIA bola pripomienkovaná viac ako 200 stranami," upozornil na problémy poslanec mestského zastupiteľstva Martin Kojš.
Všetci poslanci mestského zastupiteľstva sa však zaviazali rešpektovať výsledok referenda, ak účasť prekročí 50 percent a bude tak platné. To sa stalo a je teraz na zastupiteľstve, aký postoj k výsledkom zaujme. Je zrejmé, že tento rok sa k tomuto bodu programu už poslanci nestretnú, ale až v budúcom roku. Výsledky sú však záväzné a mesto ich musí prerokovať a prijať príslušné uznesenie.