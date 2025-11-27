Totálny BIZÁR z Petržalky: Bratia urobili školácku chybu, zastavili ich policajti... VIDEO zo zásahu baví internet!

BRATISLAVA - Stredajšia ranná služba priniesla bratislavským policajtom nečakaný úlovok. Dvaja bratia, ktorí riskantne prebehli cez štvorprúdovku, mali na seba vydaný zatykač. Polícia zverejnila z bizarného zásahu aj video.
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky mali počas včerajšej rannej služby v bratislavskej Petržalke o "zábavu" postarané. Krátko pred 8. hodinou spozorovali na Dolnozemskej ulici dvoch mužov, ktorí sa rozhodli skrátiť si cestu riskantným prebehom cez štvorprúdovú komunikáciu mimo vyznačeného priechodu. Z tohto dôvodu sa ich rozhodli zastaviť a podrobiť totožnosti.
Bratia v pátraní za rovnaký trestný čin
Pri lustrácii bolo zistené, že ide o bratov a to 28-ročného Marcela a 30-ročného Dušana, ktorí sú v pátraní. Na oboch vydaný príkaz na zatknutie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú dokonca spáchali spoločným konaním. Tomu sa teda povie súdržnosť na úplne novej úrovni. "Bratia držia spolu," okomentovala s humorom polícia.
Polícia zo zásahu zverejnila aj video, ktoré baví internet. Policajt sa v ňom dvojice spýtal, že kde kradli. Jeden z bratov odpovedal, že "v Senci". Následne sa chcel rýchlo opraviť, no nakoniec sa preriekol. "V Senci sme veľmi dlho neboli, tam nás ani nechytili," vyhlásil.
Bratia Marcel a Dušan boli následne eskortovaní na policajné oddelenie. Okrem toho, že ich polícia chytila, za riskantný beh cez cestu im ešte naparila pokutu. "Za porušenie pravidiel cestnej premávky im bola uložená bloková pokuta," dodáva na záver polícia.