Beh za autobusom sa zmenil na HRÔZU: Dievča spadlo, okamžitá resuscitácia svedkov! VIDEO dramatického zásahu

RADĚJOVICE - Dramatická záchrana života sa odohrala v Radějoviciach, kde dievča po páde na betónový obrubník upadlo do bezvedomia. Svedkovia okamžite začali s resuscitáciou, ktorú prevzali policajti a neskôr záchranári, pričom dievča bolo transportované vrtuľníkom do nemocnice. Informovala o tom česká policajná hovorkyňa Barbora Schneeweissová.
V prvej polovici októbra došlo po 18. hodine došlo v obci Radějovice v okrese Praha-východ k dramatickej situácii. Dievča si zabudlo v autobuse mobilný telefón. Z autobusu vystúpila a keď si uvedomila, že telefón nemá pri sebe, rozbehla sa za rozbiehajúcim sa autobusom. Pri tomto behu však spadla a hlavou narazila na ostrý betónový obrubník, čo spôsobilo stratu vedomia. Na miesto boli privolané záchranné služby.
"Na mieste incidentu sa nachádzalo viacero svedkov, ktorí videli mladú dievčinu, ako bežala za autobusom, pričom zakopla a spadla na hlavu. Zranená zostala ležať na zemi v bezvedomí a z hlavy jej tiekla krv. Prítomní svedkovia neváhali ani chvíľu, ihneď zavolali zdravotnícku záchrannú službu a mladému dievčaťu začali okamžite poskytovať prvú pomoc. Vykonávali resuscitáciu približne 10 minút, kým na miesto dorazili ako prví policajti," približuje policajná hovorkyňa.
Hliadka okamžite po príchode na miesto začala zisťovať okolnosti udalosti a použila prístroj AED, ktorý odporučil aplikovať jeden výboj. Aj po výboji bolo nevyhnutné pokračovať v nepriamej masáži srdca, preto si túto činnosť prevzal policajt namiesto jedného zo svedkov. "V resuscitácii pokračoval aj po príchode zdravotníckej záchrannej služby až do momentu, kým to bolo vzhľadom na zdravotný stav dievčaťa potrebné," pokračuje Schneeweissová a dodáva , žre zranenú dievčinu priletela záchranárska helikoptéra, ktorá ju transportovala do nemocnice. Vďaka svedkom, ktorí neváhali a okamžite začali mladej dievčine poskytovať prvú pomoc až do príchodu policajtov a následne záchranárov. sa podarilo zachrániť jej život.