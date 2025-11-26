AKTUÁLNE Mega akcia Šarišan na východe Slovenska: Až 29 ľudí skončilo v rukách Finančnej správy!

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA – Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva na východe Slovenska rozsiahlu akciu pod názvom Šarišan. Zásah súvisí s doposiaľ najväčšou nelegálnou výrobňou cigariet, ktorá bola na Slovensku odhalená.
Podľa doterajších informácií ide o historicky najväčší prípad nielen svojím rozsahom, ale aj počtom zadržaných osôb – až 29 ľudí. Vyčíslenie spôsobenej škody bude predmetom ďalšieho dokazovania, už teraz však úrady hovoria o mimoriadne vysokom objeme ušlej spotrebnej dane.
Finančná správa avizuje, že bližšie informácie poskytne po ukončení procesných úkonov a obhliadok miest zásahu.