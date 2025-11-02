Úspešný zásah policajtov! Zlodeji pred MAXOM neskrývali strach: Zavolajte si ho späť a my vyjdeme

DUBOVÁ - Zlodeji, ktorí sa v čase Pamiatky Zosnulých pohybovali v objekte bývalej továrne, zrejme ani vo sne nečakali, že im cestu skríži policajná hliadka. Muži zákona mali navyše štvornohého pomocníka, ktorý kriminálnikov hneď presvedčil, aby spolupracovali.
Policajná hliadka Obvodného oddelenia PZ v Podbrezovej spoločne s breznianskym psovodom sa včera v rámci nočného výkonu služby, krátko pred polnocou, presúvala k závodu bývalej Petrochemy Dubová v okrese Brezno. Informuje o tom Polícia Slovenskej republiky.
Objekt je pod zvýčením dohľadom polície, pretože v minulosti tu došlo k majetkovej trestnej činnosti. V sobotu prvého novembra v neskorých večerných hodinách mali v tejto lokalite obhliadku policajti so psovodom. Keď sa priblížili, vo vnútri spozorovali svetlo z baterky. Vycvičení policajti ihneď podišli k dverám a vyzvali osoby, aby vyšli von.
Osoby vnútri však namiesto spolupráce zhasli svetlá. Mysleli si, že keď budú potichu v tme, policajti ich nenájdu. Na žiadne výzvy nereagovali. Policajti vypustili na vlamačov psa Maxa. Ten sa dostal dnu a na povel začal štekať. Zlodeji sa napokon zachovali presne tak, ako policajti predpokladali. Vzdali sa nasledovne: "Zavolajte si ho späť a my vyjdeme von! "
Skupina piatich zlodejov
Max sa poslušne vrátil k psovodovi a chvíľu za ním vyšli z objektu aj traja mladí muži. Vyšettrovanie odhalilo, že ide o mužov z Poltára vo veku 24, 26 a 28 rokov. Policajti pri pátraní po okolí objavili aj dve ženy, ktoré robili mládencom "oči". všetkých napokon previezli na policajné oddelenie. Voči zadržaným bolo spustené trestné stíhanie pre prečin krádeže.