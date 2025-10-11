Nočná dráma v Spišskej Novej Vsi: Policajti zachránili z horiaceho domu manželský pár aj ich psa

SPIŠSKÁ NOÁ VES - V sobotu v noci zasahovali policajti obvodného oddelenia a pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi pri požiari rodinného domu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, v dome sa mali nachádzať dvaja obyvatelia.
„Napriek tomu, že zo strechy už začínala padať krytina, policajti neváhali a pomohli manželskému páru dostať sa z horiaceho domu von,“ uviedli z polície. Jeden zo zasahujúcich policajtov sa vrátil späť do objektu, aby zachránil psa. Z dôvodu možného rozšírenia požiaru na susednú nehnuteľnosť evakuovali policajti aj jej obyvateľov a zabezpečili okolie.
VIDEO
Zisťovateľ príčin vzniku požiarov Hasičského a záchranného zboru po uhasení požiaru vylúčil cudzie zavinenie a ako pravdepodobnú príčinu určil elektrický skrat.