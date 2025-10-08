Tibor Gašpar zvažuje, že požiada o vysvetlenie stavu cudzineckej polície

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) zvažuje, že bude požadovať vysvetlenie situácie na cudzineckej polícii. Na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) alebo na policajnú prezidentku Janu Maškarovú by sa mohol obrátiť listom, prípadne by k tejto téme mohol zasadnúť výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Uviedla to Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS), ktorý je tak isto členom výboru, v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že Gašpar chce na rokovanie predvolať ministra.
archívne video
„Tibor Gašpar ako podpredseda NR SR je tiež mailom konfrontovaný občanmi, že nie všetko na úrade hraničnej a cudzineckej polície funguje ako má,“ vysvetlila Končalová.
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.