Polícia opäť žiada verejnosť o pomoc: Pátra po nezvestnom Lukášovi Ištokovi z Považskej Bystrice

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnom Lukášovi Ištokovi z Považskej Bystrice. Nezvestný je od 7. októbra. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Ištok odišiel z miesta bydliska na neznáme miesto, doteraz o sebe nepodal žiadnu správu a jeho súčasný pobyt je neznámy.
Nezvestný je vysoký asi 176 centimetrov, štíhlej postavy. Má tmavohnedé vlasy krátkeho strihu s dlhšou ofinou. Naposledy mal oblečenú prešívanú bundu, bledosivú mikinu s kapucňou, čierne nohavice a čiernu šiltovku. Mal so sebou batoh tmavej farby a čiernu cestovnú tašku. „Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné podať na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ informuje polícia.