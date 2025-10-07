Polícia objasňuje nočnú nehodu na križovatke v Bratislave: Verejnosť prosí o pomoc, videli ste ju?

dopravná nehoda na frekventovanej križovatke v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia objasňuje príčiny nehody na križovatke ulíc Tomášikova a Trnavská v Bratislave. Došlo k nej v sobotu (4. 10.) o 23.40 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Verejnosť žiada o pomoc.
dopravná nehoda na frekventovanej križovatke v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke motorového vozidla značky Honda HR-V, jazdiaceho po Tomášikovej smerom na Trnavskú ulicu a vozidla značky Dacia Duster idúceho po ulici Tomášikova od Klientskeho centra smerom na Gagarinovu ulicu,“ priblížila polícia. Vyzýva občanov, ktorí boli svedkami tejto dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby ich kontaktovali.
dopravná nehoda na frekventovanej križovatke v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)